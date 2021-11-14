2021世界競速滑輪溜冰錦標賽，中華隊女子選手楊合貞摘下個人1000公尺爭先賽金牌，再與隊友李孟竹、劉懿萱合摘3000公尺接力賽金牌。但是雙金女將楊合貞意外在後來的賽事被墨西哥選手推倒受傷，傷勢不輕，有多處傷口，加上當地醫院環境不佳，教練吳炯助相當擔憂。經過吳炯助不斷向當地與國內求援，最後手術順利結束，他在臉書上替楊合貞向大家報平安，並描述這段艱險的經過。

開口的第一句「我還很輕鬆很有力氣」，讓我感到非常無奈！又是一場遭到國外選手惡意推擠的嚴重意外傷害，被彎道從內側外切的墨西哥選手伸手這麼用力一推。哥倫比亞時間11月11日晚間六點五十分，再次抱著難過不捨的心情進到醫院急診室，所幸有認真積極的柏亦(防護員兼管理、翻譯)陪伴在身邊，緊急向國訓中心護理長念慈姐回報處理狀況的同時，協助我向當地的隨隊翻譯提出緊急處理沾滿污垢傷口的請求，但卻完全被醫護員當「空氣」對話。 此時，還在場上鎮守大軍的詠翔總教練，邊忙著比賽還要跟協會聯繫，請求外交支援與後續協助處理。 正處兵荒馬亂之時，林宗憲老闆的兩位助理，早已火速到達醫院口，卻因防疫關係，被隔離在急診室的門外，只能不斷向驅車前來的林大哥回報狀況，再協助我們。 等待安排到X光拍攝檢查的同時，我們不斷提出傷口處理請求，醫院還是完全沒有任何處理傷口意願，只好硬著頭皮跟院方要物品，由柏亦來幫忙先做簡單基本的傷口清潔，歷經漫長的兩小時等待，我們才拍攝到X光片。 此刻，跟柏亦產生共同的想法，這樣的醫療體系，真的會把我們嚇死了，我們開始分工求援，回報狀況同時，再向國訓中心醫療團隊求救，也把處理狀況，報告正在忙著開重要會議的林聖章醫師，透過他仔細分析與建議之下，我將整體狀況回報選手家人，也親自打電話向選手伯父楊中成議員說明，並請求給予建議、支援與協助，熱心服務的楊議員，立即撥打電話，火速向賴 副總統求援，不久即後，撥給辦事處人員，才確認正式接到外交部命令得以全力協助。 彙整多方專業人士的評估資訊提供說明，最後由家人決定先開刀，回國後再執行後續處理。同時間，我們又必須要即刻轉移出急診室外走道，等待安置病床位置，此時，院護人員不斷提醒我們加強防疫措施，因為會有「確診COVID-19 」病患在附近不斷走動，頭皮一陣發麻，實在太恐怖了！ 等待開放空間的大通舖床位安置時，醫院原本通知要在11點半就要進行手術，等到凌晨又說要留院觀察，原因是需要在早上空腹時間動刀比較合適。 林聖章醫師為了減輕身體後續及復健治療的負擔，特地請我把診斷證明書傳送給他，並擬出許多醫療需求，讓院方來協助我們做出更完善的治療效果，經過院方同意，半夜護理人員陸續來做出許多專業療程的添加。 半夜裡，國訓中心劉副執行長及承辦人員岑侑小姐，帶來長官的關心慰問之意，市政府體育處林義順處長及教育局吳聖祥組長也來電表示，黃偉哲市長的擔憂與關心，讓寒冷病房溫暖許多。在開放式的病房空間裡，孩子痛苦掙扎的哭泣聲、感覺肺都要跑出來的咳嗽聲、不知道是難過？還是開心？的歌唱聲⋯⋯⋯⋯都能聽得非常清楚，真是永生難忘的一夜。 上午七點二十五分，主治醫師著護理團隊做手術說明與資料填報，手機上正在翻譯的那一刻，完全沒電了！唯一的對外聯繫方式完全中斷，腦袋呈現空白，突然有種被遺棄在世界角落的感覺。 當我鼓起勇氣向櫃檯人員借充電線時，這一群醫護人員似乎嘲諷著我，隔壁病床的帥哥家屬，看見我的窘境，立刻主動將自己的充電線拿出來借給我，頓時腦海中浮現「一樣米養百樣人」這段話。此時，原本要接走開刀的醫療人員瞬間全部消失了。 讓我難過的回想起10/15世錦賽行程及防疫會議中，訓輔委員 陳鴻雁老師對哥倫比亞疫情嚴重性分析後的說明，與國訓中心劉慶文副執行長立即強烈向協會要求，務必指派管理人員前行的提議。想到出發前多日來，教練團不斷提出請求派員一同前來協助的畫面，就感到非常的無奈與心酸。 幸好！柏亦跟林大哥在開刀前那刻趕來了，進入手術房後，林大哥不斷的透過手機聯繫當地的民意代表與代表處人員，進一步協助處理後續問題，兩個半小時的手術過程，順利結束後，遠從首都波哥大，開車五個小時前來為代表團加油的張代表幼慈女士，馬上進入手術恢復區關心選手狀況，並全程陪同協助病房安排與後續治療規劃事宜。藉此，也再次感謝張代表幼慈女士，在11/4特別推派辦事處淑慧組長特地送來水果、特產慰問選手，讓選手們備感溫馨。