今天到周二的好天氣後，將有兩波鋒面挾冷空氣接力到，氣象專家吳德榮表示，周三開始鋒面接近，北部、東半部天氣轉雨，周四、周五鋒面加上東北季風南下，北台灣稍轉涼，下周日、一(21、22日)第二波鋒面及東北季風緊接著南下，強度較前一波強，天氣轉冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周三(17日)鋒面接近，北部、東半部轉為局部雨，中部山區也有局部短暫雨機率。周四、五(18、19日)鋒面及東北季風南下，冷空氣不強，北台灣稍轉涼，其中周四北部、東半部有雨，周五北部漸好轉，東半部仍有雨。周六(20日)東北季風減弱，氣溫回升，剩東半部偶爾下雨。

吳德榮說，下周日、一(21、22日)開始，第二波鋒面及東北季風再南下，強度較前波強，天氣轉冷、但仍未達「大陸冷氣團」14度以下標準，但此為期末模擬，模式仍調整中。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天白天起至明天(15日)，西半部晴、東半部偶雨，白天氣溫回升，北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼，北部氣溫15至25度，中部15至29度；南部16至31度，東部17至28度。周二(16日)東半部有局部短暫雨，華南有鬆散的中層雲移入，北部雲量稍增；中南部晴時多雲。