「台灣第一女優」吳夢夢，之前被將進軍AV界的網紅「FBI帥哥」鄧佳華公開點名合拍AV，當時她表示：「我只跟男友熊吉拍片」，直接打臉鄧佳華，更不諱言：「我真心同情接這部片的人，想到剪片的人要看著他的全部好幾天剪輯」。

連千毅之前透露已經替鄧佳華找到合拍AV的人選，更預計在近期內開拍，讓許多人狂猜可能是「台灣第一AV女優」吳夢夢，對此吳夢夢強調：「我只跟男友熊吉拍片」，更在PTT回應：「加油，這顆應該還是有市場，但我真心同情接這部片的人，想到剪片的人要看著他的全部好幾天剪輯」。

可可曾和謝和弦合拍MV，兩人脫到近乎全裸。（圖／謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

根據《三立新聞網》報導，吳夢夢指出鄧佳華的問題不只有在外表，而是散發出的噁男氣場跟行為，若要走諧星路線並無不可，但要走到AV演員就有些問題，直言：「鄧佳華對社會大眾來說就是惡魔貓男的存在」，更撂下狠話：「我同樣也很好奇，覺得跟鄧拍片會很有趣的鄉民們，你們願意收多少片酬，跟鄧拍一部被鄧X的露臉AV？己所不欲，勿施於人，謝謝大家」。

不過根據《NOWnews今日新聞》報導，鄧佳華想合作的女優人選另有其人，據悉是知名成人平台SWAG的女優可可（Funnyg），對方身材火辣加上臉蛋神似女星吳佩慈，被網友封為「暗黑版吳佩慈」，還有「SWAG十大女神之首」的稱號，只不過她至今仍未表態。