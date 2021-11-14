實在有夠囂張！今（14日）凌晨0時許，3位民眾衝進新北市三重警分局求救，表示遭2輛賓士圍堵，結果分局外就傳來玻璃破碎、甚至槍響聲，員警察看，發現報案人停在分局前的車輛被砸，立即通知快打警力支援，約30公尺外攔下一輛銀色賓士，另一輛白色賓士則逃逸，警方循線追查中。

據ETtoday新聞雲報導，涂姓白牌車駕駛（29歲）到三重重陽路上的KTV準備載客，疑似被誤認為仇家的車，遭銀、白2輛賓士前後包夾攔車，車上惡煞並下車開砸，涂男嚇得猛踩油門撞開銀色賓士車，直接衝三重警分局求救。

豈料2輛賓士也追來，多名惡煞就在三重警分局前持棍棒、開山刀瘋狂砸車，甚至還開瓦斯槍示威，行徑十分囂張。

警方出動快打部隊，在分局旁約30公尺外的加油站攔下銀色賓士，逮捕2男1女，在車上找到武士刀、開山刀、球棒與瓦斯槍；另一輛白色賓士竄逃，警方循線追捕中。

警方初步了解，犯嫌疑似尋仇卻找錯車，誤將白牌計程車當成仇家，全案將依妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌偵辦。