一名女網友表示，一家從小吃到大的滷味店，近期幾次去買同品項的配料，但結帳金額都不一樣，她更發現移工也常被多收錢，沒夾肉卻一碗要價300元，令她忍不住驚呼，店家根本是看準人的善良天性，讓看不下去留了一張字條給店家，「請不要再欺騙移工們」，請有道德好嗎？」

原PO昨（13）日於論壇《Dcard》指出，位於桃園中壢車站附近一家滷味店，從國中吃到現在大四，只要有回中壢就會特意去消費，她每次點的配料都是一小把青菜、甜不辣及水晶餃，但結帳金額都不一樣，有時70元，又有時80元，甚至是85元。

原PO都會詢問店員怎麼算錢，對方總是有不一樣的理由，包括物價調漲、價目表沒改到，或是直接道歉認算錯了，她認為也不過才3樣料，「說算錯，根本是故意亂喊價的」，即便有許多消費者聽到結帳金額都會嚇一跳，但還是會乖乖付錢，「我想店家可能是看準台灣人的善良天性」，因此剝削好幾次。

原PO說，這家滷味店是移工們的最愛，昨日她再去消費時，一如往常點了3種配料70元，但坐在對桌的移工情侶卻被店家算了300元，「太誇張了，怎麼看都不可能300元，而且沒有夾半塊肉」，移工情侶也只是笑笑，以「It's okay」回應。

原PO終於忍不住了，她離開前，留了張字條給店家，「請不要再欺騙移工們，已幾次被發現多收錢，請有道德好嗎？」

貼文曝光後，不少人都認為原PO應該要公布店家名字，可以公布地點或提示名字，「台灣很多攤商會對外國人多收很多錢早就行之有年了」、「這也太過分了吧！同樣在國外生活如果我遇到這種事真的會很難過吧」、「那家對價錢的算法真的很奇怪，吃過兩次就不想再去吃」、「太垃圾了吧！而且未標明價格亂喊價是可以去投訴的」。