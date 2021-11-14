去年底在台演出《獅子王》電影交響音樂會將再度登場，其中擔任主唱、被配樂家漢斯季默稱為「真人版獅子王」的葛萊美獎歌手李伯（Lebo. M），目前已抵台。（牛耳藝術提供）

去年底在台演出《獅子王》電影交響音樂會將再度登場，其中擔任主唱、被配樂家漢斯季默稱為「真人版獅子王」的葛萊美獎歌手李伯（Lebo. M），目前已抵台，預計完成14＋7天隔離後在12月演出，他日前特別錄製影片和台灣觀眾問好，並表示期待和觀眾見面，「我很想念台灣，感謝再次邀請我。」

《獅子王》問世25年來，出現各種版本和演出製作，包含百老匯音樂劇、現場音樂會、2019年擬真版動畫電影，以及最新的電影交響音樂會製作。而李伯不僅在多種演出中獻聲，也參與相關音樂製作、編曲及顧問。

去年李伯首次來台，在現場演唱片中經典片段，主題曲〈Circle of Life〉前的招牌唱詞：「父親，那有一頭獅子，他將是未來的國王！」也喚醒觀眾對這部經典作的回憶。

今年李伯雖然目前在歐美地區有許多活動邀演，這次再獲主辦邀請，仍義不容辭地答應訪台，並配合近一個月的隔離，再次與樂迷在音樂廳見面。

演出由指揮楊士弘攜手長榮交響樂團，搭配廳內大銀幕，同步播映全片並現場演奏音樂，將於12月5日在台中國家歌劇院登場、12月12日再到台北國家音樂廳。