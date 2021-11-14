隨著2022縣市首長選舉逐漸白熱化，也炒熱市議員選戰，其中台南市議員老將是否被新秀取代，引發關注。高雄則有美女刺客，前主播對上主持人，將成「嬌」點。政治板塊藍大於綠的花蓮市、南投市，藍營穩扎穩打，綠營也奮戰到底。

2022台南市議員選舉老將、新秀爭鋒，民進黨為求完全執政，力拚席次過半，國民黨則力求穩健，其他政黨也企圖擴大版圖或搶灘頭堡，吸引大批政治新人下場熱身；至於議長選舉，現任的郭信良則因人脈扎實，預料應能「有驚無險」。

高雄則在三民、左楠、前興苓等區出現爆炸性參選，現況議會藍大於綠，兩黨皆喊席次過半、志奪議長寶座，其中綠營湧言會、菊系2大派系力推新人；藍營盼守住現有席次，基進黨、民眾黨、時代力量則以至少拿下3席、成立黨團為目標。另有美女刺客來襲，藍營有意找前三立主播、韓市府副發言人白喬茵出戰左楠區議員，白稱考慮中；綠營大旗美區2位新人李庭慧，以及曾任電視台主持人的林慧欣外型出眾，也成「嬌」點。

高市左楠區議員初選，前主播白喬茵（左）被視為強棒。綠營新人李庭慧（中）、林慧欣外型出眾，有意投入高市第一選區議員黨內初選。（合成圖／白喬茵提供／柯宗緯高雄傳真；摘自李庭慧、林慧欣粉專）

在宜蘭市部分，雖然民進黨執政近7年，但基本盤終究藍大於綠，但藍軍也尚未整合出強而有力的人選，選情各有隱憂。政治板塊同樣藍大於綠的花蓮市，下屆市長選舉，誰能獲國民黨提名，誰勝算就高，縣議員謝國榮、林宗昆、吳東昇都是熱門人選，市長魏嘉賢的弟弟、縣議員魏嘉彥也可能「接棒」，但花蓮市被民進黨籍市長田智宣攻破，綠營並非完全沒機會，而黨內也勸進田的遺孀張美慧再戰一回，為民進黨再創下奇蹟。

另一個藍大於綠的南投市，長期由國民黨執政，現任市長宋懷琳2屆任滿，下屆市長爭霸戰浮出檯面，藍營有縣議員張嘉哲等4名戰將爭取黨內提名，將於12月下旬進行民調，決定誰出線參選；民進黨從未在南投市執政過，但縣議員賴燕雪已表態參選到底。

至於新竹縣竹北市為僅次於彰化市的第2大縣轄市，人口已達20.5萬人，市長選舉也成為各政黨兵家必爭之地，國民黨有多人表達參選意願，民進黨也傳出可能參選人選，其他政黨也不排除推人選競逐，雖百家爭鳴，但受到大新竹合併議題影響，目前還難以布局。