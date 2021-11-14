美股上周五在大型科技股買盤承接下，雖然出現反彈，但受到通膨數據持續延燒影響，導致三大指數周線吞黑，結束過去連5周漲勢。其中道瓊與標普500指數周跌0.6％與0.3％、那斯達克指數周跌0.7％。

未來一周美股觀盤重點將聚焦於零售銷售數具，除了16日有零售銷售報告出爐，沃爾瑪、家得寶與Target等零售業者也將發布財報，它們對供應鏈與通膨看法將會引發投資者高度關注