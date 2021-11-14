美股結束連5周漲勢 本周大盤將聚焦零售銷售 08:592021/11/14 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股上周五在大型科技股買盤承接下，雖然出現反彈，但受到通膨數據持續延燒影響，導致三大指數周線吞黑，結束過去連5周漲勢。其中道瓊與標普500指數周跌0.6％與0.3％、那斯達克指數周跌0.7％。 未來一周美股觀盤重點將聚焦於零售銷售數具，除了16日有零售銷售報告出爐，沃爾瑪、家得寶與Target等零售業者也將發布財報，它們對供應鏈與通膨看法將會引發投資者高度關注 產經解析－10月中國股市回溫 後續動能待觀察 股市黃曆－高出低進 營造短線順勢財利 #美股 #零售銷售 #漲勢 #周跌 #聚焦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美企瘋狂下單 超額訂購恐變過剩危機 04:102021/11/14 全球財經 投資新趨勢講座 11／20桃園登場 04:102021/11/14 企業經營 10月營收創高 Q4營收看升 笙泉胡連 錢景看旺 04:102021/11/14 產業特刊 比特幣帶動營收 ABF市況熱 撼訊景碩 基本面佳 04:102021/11/14 產業特刊 操盤心法－強勢股攻高 盤堅突破需帶量 04:102021/11/13 證券．權證 元宇宙發燙 達人精選概念股 04:102021/11/14 產業特刊 SCFI止跌彈升 美西運價攀新高 04:102021/11/13 財經要聞 Q3財報亮眼 電動車電池夯 偉詮電AES-KY 擁題材 04:102021/11/14 產業特刊 開就賺爽領高雄券 豪禮日月抽不完 04:102021/11/14 《旺來報》 兩大題材齊發力 高點近了 04:102021/11/13 證券．權證 15檔績優逐夢股 續攻 04:102021/11/13 財經要聞 財經熱門新聞 萬海、長榮、陽明前三季獲利全出爐 水手曝疑點嗆：台股笑死人 - 財經 張忠謀1句料中台灣優勢 謝金河：對比蔣爸求去令人感傷 - 財經 閃辭中芯副董後首發聲 蔣尚義坦言心情：想看看他 - 財經 跟拜登對幹？英特爾助北京幫兇 竟偷偷投資大陸晶片業 - 財經 「千金買房，萬金買鄰」教授是惡鄰？網一面倒點1職業：最難搞 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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