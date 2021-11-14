拜登政府積極修補與盟國間的貿易裂痕，繼與歐盟達成豁免鋼鋁關稅協議後，12日美國宣布，本周準備與日本展開貿易談判，最終可能決定放寬向日本徵收的進口鋼鋁稅。

美國貿易代表署與商務部上周五發表聯合聲明宣布，美日將展開談判，旨在解決「全球鋼鋁產能過剩」，恢復市場導向狀態及保護關鍵產業，川普政府時期對日本開徵的鋼鋁稅也會納入討論。

拜登政府10月底同意放寬對歐盟課徵的鋼鋁稅，消除這長久以來刺激雙邊關係的爭議，預料鬆綁日本進口鋼鋁關稅是下一步。

美國與歐盟上月除握手言和終結鋼鋁關稅戰，也敲定一項全球性協議，對抗鋼鋁業不環保的「骯髒」生產方式及產能過剩問題。未來這項協議也開放其他國家共襄盛舉，將對中國構成挑戰。全球逾5成鋼鐵出自中國製造，美國和歐盟控訴中國造成產能過剩，傷及他們的鋼鐵業。

華府與東京的協商預定於本周正式起跑，美國貿易代表戴琪和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將飛抵日本訪問，就雙邊貿易和經濟議題進行討論，包括對中政策及因應當前全球供應斷鏈問題。

川普政府2018年引用《232條款》（Section 232），以國家安全為由加徵鋼鋁關稅，日本近日向美國要求廢除。

美方表示，美日尋求化解《232條款》關稅引發的疑慮，「將有充分作為解決鋼鋁產能過剩問題，旨在以互利互惠且有效的行動，恢復市場導向狀態。」

戴琪本月也預定訪問韓國，但消息人士透露，預料戴琪不會在韓國發表類似聲明。去年全球鋼鐵產能過剩論壇（Global Forum on Steel Excess Capacity）估計，全球鋼鐵產能與需求之間的落差將近6億噸，鑑於有新的產能已在規劃或進行中，供需失衡還會持續擴大。