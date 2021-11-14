職業女網雙打組合台灣謝淑薇／比利時梅騰絲（Elise Mertens）14日在WTA年終總決賽小組賽第2戰，發揮不盡力理想，兩人全場發出7次雙發失誤、接發上也遇到些麻煩，最終3比6、1比6飲恨今年法網女雙冠軍、捷克組合克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova），目前在所屬組別1勝1敗，捷克組合則是先以兩場直落二勝利率先晉級4強。

其實這場比賽捷克組合的雙發失誤比謝淑薇／梅騰絲這組還多，不過捷克組合許多關鍵分處理得相當好，很多球落點刁鑽又精準，讓「淑梅

配」難以回擊，也比較難把氣勢帶回來自己這邊，在接發和底線不夠穩定、網前或底線攻勢也不凌厲的劣勢下，無奈直落二吞敗。

目前克蕾切可娃／西妮雅可娃在所屬分組以2連勝，且都是直落二贏球，率先確定晉級4強，就等同組另兩隊今天的對戰結果，就能確認能否以分組第1晉級4強。

這是克蕾切可娃／西妮雅可娃繼2018年再闖WTA年終賽女雙4強，兩人從青少女時期就合作，默契相當好，賽後都感謝對方願意和自己搭擋，對於年終賽冠軍獎盃，兩人認為如果能拿到將非常特別，會全力以赴讓這個美夢成真。