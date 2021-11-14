台中市政府勞工局為讓社會新鮮人，提早掌握正確的求職觀念及技巧，提升面試錄取機率，跳脫傳統演講形式推出「就業啟航劇團宣導」。勞工局長張大春說，今年邀請到台中在地劇團「阿特文化」演出職場行動劇3場次，吸引近300人觀看，透過貼近職場生活劇情讓求職者了解不同職場情境，進而建立正確工作態度及求職信心。

張大春指出，根據人力銀行統計，企業平均花費18.1分鐘進行面試，其中最令企業無法接受的面試情況為「穿著邋遢」占38.1％、「答非所問、實問虛答」占37％、「不懂裝懂」占35.8％。市府為協助青年掌握職場現況，今年邀請到台中在地劇團「阿特文化」演出職場行動劇3場次，吸引近300人觀看。

張大春說，活動也與台中高工、台中家商及神岡高工等校合作，透過幽默詼諧的劇情表演，協助高中職應屆畢業青年輕鬆建立正確求職觀念，更結合今年通車的台中捷運，日前在捷運高鐵台中站進行快閃行動劇演出，宣導勞工局的職業訓練課程及獎勵青年就業金等就業服務資源，當天吸引近百人觀看。

現場觀看劇團演出的張姓婦人說，假日帶小朋友搭捷運去參加旅遊展，一出站看到劇團表演馬上就被吸引住了。曾參與合作的台中高工賴老師也表示，非常感謝勞工局提供如此活潑的就業宣導方式，對於高中職畢業後選擇先進入職場的同學相當有幫助！

台中市就業服務處強調，市府除協助求職者掌握求職技巧，11月20日將於台中精密園區勞工聯合服務中心舉辦「就業精科 人才熱求」聯合徵才活動，共36家廠商進駐設攤，提供超過1500個就業機會，結合視訊徵才及現場面試，詳細辦理情形請洽台中市就業服務處網站查詢。