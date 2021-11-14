澎恰恰去年承認因長期借錢拍電影，欠下高達2.4億台幣債務不堪負荷破產，一年多來他已還約2千萬，也就是還有2.2億須償還。昨(13日)媒體報導，澎恰恰的還債進度出現曙光，劉尚謙證實關公點頭願意給他3顆價值千萬的夜明珠還債，希望「讓他好好重生」。

澎恰恰去年在許效舜陪伴下開記者會證實關於他陷入財務危機的傳言都是真的，他為了圓拍電影夢想，長期借錢導致破產，讓澎恰恰萬念俱灰，還一度有輕生念頭，幸好被許效舜勸回。今年9月又一度傳出澎恰恰下落不明，傳訊給合作搭檔佩真說：「今晚，是我人生的最後一晚，妳加油。」讓人十分憂心，但幸好他隨後出面報平安，並強調：「此訊息為私人之間的對話，是情緒性的表達。不宜做為新聞媒體來報導！引起譁然。」

澎恰恰先前在兒子皮皮（左）和林秉文陪伴下開記者會。（圖／中時資料照片）

近日直播主連千毅出手，開出一年2千萬的酬勞邀澎恰恰合作，但被澎恰恰婉拒，事後澎恰恰又稱湊巧路過連千毅的直播，又引來連千毅反擊此後不會再與澎恰恰同台。而澎恰恰近來將還債安排事項交由「林董」林秉文幫忙，林秉文呼籲其他人之後不要再借錢給澎哥，也放話：「剛剛2.2億元是澎哥實際的債務，請債權人別再追究利息，超過我就不認了，也希望澎哥不要再借下去，我個人擔保，一定會有保障，超過時間不夠的數目，完全由我來處理」。

據《三立新聞網》報導，劉尚謙昨出席宗教活動，被問到先前有報導指關公指示願意送澎恰恰3顆夜明珠幫他度過難關，劉尚謙回應確實有此事，澎恰恰先前參與了接廟儀式，廟方得到關公指示後便擲筊得到5個聖杯確認，已經告知澎恰恰，而他也點頭願意接受關公的幫忙。

劉尚謙進一步說，廟方也為此相當驚訝，目前先給了澎恰恰一顆小的、象徵性的夜明珠帶在身上，其餘三顆現在還在廟裡，等疫情好轉會聯繫大陸有名的拍賣行來幫忙拍賣，他指出，這些夜明珠一顆價值約1200萬左右台幣，若三顆順利賣掉，也許能還掉3千多萬，而求證澎恰恰，他當下正在錄外景，暫未證實此傳聞。

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