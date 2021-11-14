假釋期間的詹姓慣竊，於今年4月間凌晨，趁四下無人，隨機挑選下手目標，用石塊砸破停放在師大高中校內停車格的轎車車窗，偷走車內零錢30元。台北地院依竊盜罪判處徒刑3月，得易科罰金9萬元，並沒收犯罪所得30元。可上訴。

警方調查，詹男今年4月2日凌晨2、3時，在國立台灣師範大學附設高級中學校內停車格，趁無人注意，撿拾路邊石塊，砸破馮姓男子轎車右前車窗玻璃，進入車內竊得零錢30元及存摺1本。馮發現後報警處理。

北檢調查時，詹男坦承砸車，辯稱僅拿衛生紙，不記得有拿錢及存摺，檢方依竊盜、毀損罪起訴。

北院審理時，詹男認罪，否認竊取存摺。法官認為沒有偷存摺的事證，審酌詹素行不佳，有多次竊盜等財產犯罪判刑入監，在假釋保護管束期中，卻不思以正當方式賺錢，為圖一己私益，恣意竊取他人車內財物，蔑視他人財產權，判刑3月，得易科罰金9萬元。若以他偷竊犯罪所得30元換算，罰金高達3000倍。