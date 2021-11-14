最近出了新書的名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)大談他與昔日戰友麥可喬丹(Michael Jordan)的冷淡關係，這次他上節目宣傳新書《Unguarded》的時候又告訴大家，其實喬丹著名的偉大賽事「流感之戰(Flu Game)」並沒那麼了不起。那是在1997年總冠軍賽第5戰（對手爵士隊），傳說喬丹患了流感（其實是食物中毒）仍上場比賽，砍下38分摘得關鍵一勝，被視為喬丹生涯代表作之一。

SiriusXM NBA Radio節目主持人問及這場比賽，皮朋拿起書笑著說：「這有寫在裡面。」皮朋沒有立即正面回答，他反問：「你覺得帶著椎間盤突出的傷勢打球比較難，還是帶著流感打球比較難？我沒看過有人報導背傷之戰，倒是只有流感之戰。拜託，流感。」饒舌歌手AJ Tracey今年4月還製作以《Flu Game》為名的音樂專輯紀念這場比賽。

皮朋在這個問題之前提起了自己的「背傷之戰」，那是在1998年總冠軍賽第6戰，對手依然是爵士，皮朋說他的背傷極為嚴重，當年咬牙苦撐之後，至今仍為背痛所苦。「我開賽不久灌籃，又被卡爾馬龍(Karl Malone)撞了一下，讓我的背部整場比賽都很糟。我盡可能尋求各種治療，我自知肯定打不了第7戰。」

公牛當時3勝2負領先爵士，他們很仰仗皮朋的防守能力，如果第6戰關門失敗，公牛必須在皮朋缺陣的第7戰一決生死。這場「背傷之戰」皮朋打了26分鐘，投7中4獲得8分、3籃板、4助攻、2抄截。不過紀錄片《最後一舞》聚焦在喬丹砍了45分以及投進最後一擊的事蹟，皮朋感覺自己的貢獻受到忽略。