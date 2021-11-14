【愛傳媒葉毓蘭專欄】在進到立法院之前，我相信有很多前輩學長姐，對我寄予厚望，期著我能夠代表警消同仁，在國會殿堂為各位爭取應有的福利，為各位向蔡政府控訴這些年來的不公不義以及長年以來的制度問題。

警消人員跟一般公務員的性質完全不同，但在年改時沒有被提出來，也沒有能夠代表警消的聲音在過程中為大家發聲，導致年改才會忽視掉我們這群「被遺忘的孤兒」們，我們的工作性質特殊、工作時間特殊、工作環境特殊，但是，政府們都沒有看到。

很遺憾的是，木已成舟之後，要將這艘破船打掉重造、甚至只是裝修都比我想像地要難得更多更多。

自從10月27日我運用立法院司法及法制委員會召委的職權，安排審查退警比照國軍的法案後，就接到無數的訊息及電話來問我：現在法案已經通過了，接下來呢？各種退休調薪問題、薪資結構中的各種部份會不會調整？不同的人事資格都調嗎？等等的問題絡繹不絕、接踵而至，而這些接踵而至的問題都恰恰反映出政府不讓退休團體們參與決策、公開討論的資訊落差，令大家猶如瞎子摸象一般地各自解讀，進而導致我們無法團結。

退警所得替代率比照國軍的修法案（警察人員人事條例），我在過去（109年12月24日、110年2月26日）以分眾合擊的策略提出共7個修正法案，希望躲過民進黨的封殺，但事實是民進黨就是緊盯著我，我提多少案他們就拉下多少案，所有的法案在一讀前都胎死腹中，簡單說就是連拿出來討論的機會都沒有，甚至連我看到民進黨的陳瑩委員提出了警察年金改革的提案後，想跟著一起暗渡陳倉的法案，也遭到了民進黨的復議無情封殺。

不過，我仍不放棄，趁著朝野因為各種重大議題焦土作戰時，在10月8日我的數個所得替代率修法案終於闖過一讀關卡，可以進到委員會審查討論。當下我就開始規劃在我輪值當召委主持時就要盡快來審查，並且我希望能有民間團體的代表來發聲，因為我們的聲音需要在立法院被這個政府聽見！

因此，在10月28日藉著我的議事運作，我成功讓6位團體代表成為列席者在委員會上發言。大家也許不知道這有多麼不容易，大家可能也沒有意識到我召開的是專案報告委員會，不是公聽會。

在委員會當列席者是與行政官員同等地位，具有憲法授予的備詢義務，行政官員在備詢前會報告他們的立場，同樣的，團體代表們也需要向全國人民闡述他們對修法的理想，人民的聲音第一次與政府單位的發表在同等地位上被重視、被記錄在國會的殿堂上，這個景況才是真實的民主！為了這個成果，我與我的同黨同志們預備了許多的攻防措施，要來避免執政黨立委醞釀的議事衝突。

如果大家有關心那兩天的會議情形，就會清楚地知道所得替代率這些修法案，執政黨立委羅致政、黃世杰、內政部次長陳宗彥、銓敘部官員等等都是反對的，所以，我為了避免強推後造成殘局，重演被封殺的悲劇，我只好宣告「另定期審查」，保存戰果。

學長、學姊及各位戰友們，我們要等候一個適當的時機再行續戰，但在此之前，我需要各位的協助，我們需要團結，將我們的力量展現出來，年底的四個公投就是我們吶喊的機會，我們要大大的嘶吼出我們的訴求，用四個同意讓民進黨體認我們的不滿，讓執政黨無從迴避，若公投成功通過，到時候我再排審退警比照國軍的法案，民進黨還敢如此充耳不聞，不在乎嗎？修法能不水到渠成嗎？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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