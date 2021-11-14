【愛傳媒簡秀枝專欄】千呼萬喚始出來的黃土水（1895-1930）《甘露水》終於回娘家了。像是失聯多年，受盡屈辱的女兒，遍體污泥地回到娘家，但她依舊抬頭挺胸，沒掉半滴眼淚，但看到娘家人眼裏，心如刀割。

心疼不已的娘家人，全面展開修復救援大作戰，經過185天，小心翼翼、細心溫柔的修復過程，不厭其煩地採取科學比對，國際專家串流，但依舊清除不掉那陳年墨漬，彷彿為黃土水一生為藝術，承擔了世間紛擾與苦難。而那些陳年墨漬，正也烙印著部分人性的自私偏頗，同時凸顯早年台灣美學教育的嚴重不足。

《甘露水》是黃土水極少存世見的大理石遺作，更是史詩級的創作，在台灣美術史上舉足輕重。創作於1919年至1920年間的《甘露水》，曾入選第3回（屆）日本帝展（帝國美術展覽會），連日本皇室也對該作品相當感興趣，曾在東京和平紀念博覽會台灣館展出。

1930年黃土水逝世後，家屬於1931年把500公斤重的「甘露水」，協同其他作品，載運返回台灣，由台灣教育會館收藏。日治時期結束後，台灣省臨時省議會遷往台中，《甘露水》卻在1958年輾轉南移，走上飄泊命運，雖然受到外科醫生張鴻標家族安置，1974年起詭譎的社會氛圍下，張家人於是把《甘露水》封藏於家族經營的工廠，近半世紀，帶著惡墨潑灑的陰森痕跡，長眠黑箱中。

北師孕育早慧才子 黃土水遺作回娘家

2021年是黃土水《甘露水》入選帝展100週年，冥冥之中，彷彿有一股力量在推動。今年4月底，果然時來運轉，「對的人、對的時局」總算出現了。張家後代在輾轉的溝通連繫之後，同意「無條件」捐贈給國家，讓「甘露水」終於重見天日。

今年5月11日《甘露水》慎重其事運抵北師美術館，正式回到娘家。北師美術館與東京美術大學校友森純一，組成修復小組，進行專業修復。今年9月，並在總統蔡英文見證下，張家後代張士文與文化部長李永得正式簽約，交付國家典藏。

黃土水創作《甘露水》才24歲，前後耗費2年時間，1921年即入選日本第三回（屆）帝展，成為他個人在1920年以《山童吹笛》入選第二回（屆）帝展後，再度入選的旅日台灣藝術家。

當年喜訊傳出，黃土水遠在東京、台北的師長與親朋，同感驕傲。翌年《甘露水》又受邀在日本東京和平紀念博覧會台灣館展出，寫下空前紀錄，證明當時日本皇室與學術界，一併對《甘露水》給予高度評價與肯定。

黃土水是台北艋舺人，最早進入艋舺公學校就讀，那是利用艋舺祖師廟廂房當教室，才就讀一年，從事手車仔（人力車）的父親黃能過世，即搬回大稻埕，轉讀大稻埕公學校（即今太平國小），接著進入台灣總督府國語學校（即今教育大學，北師）。

森純一林曼麗 東大校友情 找專家作實驗洗刷惡墨痕

11月11日是北師美術館對《甘露水》進行專業修復後，首度公開亮相。國藝會董事長林曼麗與日本修改復專家森純一，共同主持記者會，說明塵封半個世紀的《甘露水》的修復經過，以及搶修過後的顏容變化。

對黃土水來說，北教大（北師）就是他的娘家。而在該校任教職超過30年，也是北師美術館催生者的林曼麗董事長，感觸特別深刻，當看到創作完成100年的《甘露水》，在塵封半個多世紀，回到北師美術館，有如飄泊在外的女兒回娘家，心情的激動雀悅，不可言喻。

然而，風塵僕僕的女兒回娘家，外觀看起來沒什麼損傷，但是滿身的塵埃墨漬，尤其當年被惡意潑濺在私處陳年烙痕，讓人不忍卒讀。天下母親都一樣，看到疲憊女兒，受到如此重傷害，幾乎撕肝裂膽、心如刀割。

於是北師美術館與日本修復專家森純一，即刻組織修護團隊，自今年5月11日《甘露水》進館算起，迄今正好滿6個月，但歷經半年（185天）的專業修復處理，雜質塵埃可以去除，讓作品情況看起來好上非常多，而作品私處，為惡意潑灑的墨漬，已經完全滲入大理石結晶體，頑強牢固，難以除卸，這個有如江湖惡夢的烙痕，揮之不去。

惡墨攻擊，早在半個多世紀前，試想50多年來，每天裹著惡墨長眠，那種屈辱的感覺，非筆墨所能形容。但作品中，少女微揚的額頭，溫潤的顏容，加上半開眼神，依舊不卑不亢，挺住所有的攻擊與苦難，讓人更加不捨，讓天下母親共掬一把辛酸淚。

同樣留學日本，花了十年時間才取得東京大學博士學位的林曼麗，對於就讀東大（前身：東京美術學校）前輩黃土水作品的遭遇，於公於私，都希望盡最大的努力挽救。

在林曼麗董事長眼中，異秉天賦，勤奮向學的黃土水，是千古少見的藝術奇才，《甘露水》在入選帝展奬正好相隔100年時間，像是命運中巧合，但彷佛是黃土水的自我挑選，更像當年忌妒英才而錯抓奇葩的老天爺，遲來的正義安排，饒富禪意，倍添戲劇性，《甘露水》飽經風霜後，回到北師美術館，像極了鄰家如丟失女兒，歷經一番覓尋與等待，重回母親懷抱，讓北師美術館上下，倍感親切溫馨。

因為疫情，從去年來台修復黃土水《少女胸像》，而一直留在台灣，目前在師大擔任客座教授的森純一，也覺得老天爺要他留在台灣，為學長的遺作，善盡修復責任，他責無旁貸。

鐵膽墨水 蛇蠍行為 美學品味差 祼女神63年黒箱伴長眠伴污漬

森純一針對墨漬成分，作了分析，他確認《甘露水》被潑灑攻擊的墨漬，是「鐵膽墨水」（Iron gall ink）。該款墨水，是植物鞣質與鐵鹽，混合配製而成，打從西元5世紀起，就被歐洲國家藝文創作者，廣為使用。由於該款墨水為酸性，寫在紙上，時間一久，會有腐蝕情況，《甘露水》被鐵膽墨水潑灑超過半個世紀，已經完全融進石材的紋里脈絡中，是否在大理石上產生化學作用，目前尚未確知，但就修復經驗來說，極為罕見。

目前肉眼可見「甘露水」雕像私處，以及大腿內側，仍烙印了淡藍色墨痕。半年來修復團隊曾和義大利修復師、台大化學實驗室等聯繫，嘗試透過雷射、超音波、各種化學藥劑去除墨水，但仍無法完全去除，是因墨水停留在雕像已經超過一甲子，污漬已被大理石吸入同化。

距離《甘露水》創作迄今，也超過100年，所以修復團隊戰戰兢兢，一切修復嘗試都必須以作品安全為第一優先，期待有朝一日，安全有效的去污妙招出現，可以再來處理，但現階段墨水污漬只能淡化。

林曼麗有感而發，她說，那是一種歷史印記，是台灣人應該去記憶與反省的過程。

由於移除墨漬，深怕造成不可逆的二度傷害，所以修復工作，只能牛步化推進。為了清除頑強惡墨，他們透過專家研究了解什麼黑墨的種類來源、推算潑灑時間，一切以歷史發展，與科學根據中，逐一作推敲。

主持修復工作的森純一，不僅處理去年引起極大反響的《少女》胸像，也曾對中山堂的《水牛群像》進行修復，同時間也幫忙處理國立台灣美術館所委託的《山本悌二郎》石膏像修復與複製，不但跟黃土水的淵源極為深厚，也公認是修復權威。

昨天的記者會上，森純一說，同樣是雕塑藝術家、身為修復師，以及東京藝術大學學弟的身份，他對黃土水的敬意，與日俱增。

一戰後日本求振興需要勇士魂 黃土水一心求藝術頌揚東方美

森純一說，日本在第一次世界大戰（1914-1918）中，因為軍需等因素影響，經濟出現呈現畸形發展，當一戰剛結束，日本就爆發了1918年經濟危機，雖然在朝野努力作了調整，讓翌年情況略有回升。但1920年春，再度陷入了新的經濟危機，日本經濟從此一蹶不振，陷入了歷時10年的長期蕭條。

森純一解釋，在那種經驗蕭條、社會動盪期間，日本社會普遍產生「國強民富」的期待，對於男性表徵創作，給予較高期待，就算是祼體作品，比較崇尚力量表徵的男性胴體，女祼創作在當時，極不被看好。

然而，像黃土水的《甘露水》卻跌破眾人眼鏡，一絲不掛的正面裸女，卻能突破社會氛圍，獲得評審青睞，足見作品的功力內涵的紥實，才可能異軍突起。

身為東京藝術大學的校友，面對同校前輩黃土水的作品，森純一感受到黃土水不同時期創作的進展，更對黃土水的天份與刻苦學習精神，感佩不已，在愛烏及屋的心情下，無不希望把修復工作，盡善盡美。

森純一不諱言，《甘露水》修復過程2大挑戰，一為清除近50年累積的灰塵污垢，二則修復被潑灑墨水的雕像私密處。

那些積累已久的髒污，並非一般表面清潔即可，而是要清除許多已深入大理石縫隙的有機物，相當麻煩，他甚至把墨水，滴在模擬的手部模型觀察擴散情況，以幫《甘露水》找到回春機會。

森純一修後過黃土水的《水牛群像》、《少女胸像》作品，對黃土水在不同年代，展現的風格特色，知之甚詳。森純一指出，雕刻《甘露水》的大理石，只是商業建材級的石料，內部雜質多，不是雕塑家所選用的，比去年修護的《少女胸像》，等級更低，造成目前《甘露水》的尶尬，先天不足（次等石材）又有後天失調（墨汁滲入結晶體太久），難以用物理方式加以去除，使得修復工作，倍增困難。

森純一魂牽夢縈為學長 疫情中滯台迎來甘露水

據了解，半年以上，修復團隊不斷透過義大利修復專家，以及台大化學系相關專業人士協助，針對墨漬的去除，嘗試多種努力，但成效有限。森純一表示，修復團隊，甚至以真空方式注入溶劑，試圖深入結晶結構當中，用該方式溫和移除墨漬，目前已經比原先情況，淡化許多，但仍可清楚見到墨汁痕跡。

由於配合文化協會一百週年紀念活動，相關的藝術作品展覧，已經排定於12月18日開展，展出期間，會先在作品上，以可逆的塗抹方式，先遮蓋墨漬，之後再繼續處理。

「黃土水一定不忍心讓大家看到祼女私處的污漬，不管台灣或日本，這樣的觀賞文化，十分接近。」身為女性，又是母親的林曼麗董事長，為黃土水努力救援把關。

林曼麗語帶感傷地說，出身寒門的黃土水，1915年是在總督府民政長官內田嘉吉（ Uchida Kakich）及國語學校校長隈本繁吉（Kumamoto Shigeyoshi）等人選拔推薦下，獲得東洋協會台灣支部頒贈奬助金，並藉由作品《李鐵拐》通過審查免試，方能進入東京美術學校雕塑科木雕部，跟隨高村光雲（Takamura Koun，1852-1934）及朝倉文石（Asakura Aragonite ，1883-1964）研習木雕，成為第一個留學日本學藝術的台灣學生，那是窮苦人家，一心力爭上游，以藝術成就光耀門楣的典範，後人不能遺忘曲解這樣的苦心。

在雕塑藝術的表現上，黃土水的自學精神，更讓人敬佩。早年他在台灣，雕刻過不少木雕佛像，到了東京美術學校，也是進雕塑科木雕部，但黃土水並不自我設限，他自我抱負甚高，學習腳步不斷。

課堂上以木雕作為正常學習，課餘時間，他自學石雕。由於那個年代，包括羅丹（Auguste Rodin，1840-1917）在內的西方雕刻時潮，已經在日本漫延，黃土水有機會旁觀到石雕藝術的資訊，以及觀察石雕家的創作過程。

佛像木雕融合西洋石刻 黃土水自學有成展藝風

在拮据條件，有限盤纏中，只能選用比較便宜的建築級石材，甘露水的創作，約從1919年開始，黃土水不但還是留日在學學生，而且前一年他的母親黃施素。傳出病危。他返台探視，不久就為母親辦了喪事。喪葬開支，加上台日往返，昂貴旅費，對黃土水來說，都是沈重負擔。

返日之後，他銜悲創作，在不斷經歷生離死別，例如，父母及大哥相繼死亡的打擊下，死亡的陰影，對他來說，如影隨形，他深刻體會到人世的無常，以及生命的短暫，一路以來，彷彿都在跟時間賽跑，因此，他強烈希望自己要挑戰大作品，用藝術創作經典，保守住他的藝術探索成果，更為後人留下他所走過的永恆。

黃土水買不起純白大理石，創作《甘露水》，所需石材尺幅又大，成本更高，他只能選用帶有紋路的淡黃色石材，而且是建材級的檔次，將就著進行創作。一分錢 一分貨，次等石材，不只外觀上，不夠好看，該類石材質地也不一致，在進行雕刻時，較純白大理石，更難駕馭，更費時費工。黃土水只能逆來順受，一心抱著「化腐朽為神奇」的使命感，全力以赴，他不但把自己早年木雕心得，融入石雕創作，同時，他用心研究石材紋里，適時運用石紋，巧妙依紋里發想轉譯。

雕刻《甘露水》就是因為他看到石材上有如貝殼內部紋路，因此順勢把佛法中涅槃的理念，納入造型，讓祼女雙手順勢垂放在貝殻狀的石塊上，秉氣凝神，詳和自信，盤起的髮髻，自頸部延伸到背部的唯美曲線，半開眼神，在在傳達了大愛無邊的深邃意涵，153公分的身高，標誌著東方寫實美感，不求取西方維納斯。

女性之美，不但不強求西方維納斯的高挑嫵魅，還故意給了《甘露水》配上略帶粗重的大嬸腳掌，以凸顯作品的通俗友善，是常民美學，腳掌邊左右兩邊的吐沙貝殻，則讓《甘露水》的內藴，呈現更多層次，深袤無涯，「次等石材，一等創思」，不但讓作品，瑕不掩瑜，而且展現個性風格、無可替代的辨識特色，《甘露水》中，略為矮胖的東方女子，挺拔自信，婉約柔美，甚至傲視群雄，才有機會讓黃土水再度入選帝展，嬴得桂冠。

然而，失親遠行的異鄕遊子，孤獨寂寞，暗夜哭泣，他靠著創作，忍飢受凍、療傷止痛，更以《甘露水》神采，終結悲情，以反向思維，超脫逆境，那種傷感，也在黃土水的《甘露水》中，很容易被解讀出來，有如進入馬勒（Gustav Mahler 1860－1911）的交響世界。

死亡罩頂 孤寂守長夜 馬勒木槌、送葬曲、抗悲劇 黃土水《甘露水》迎重生

馬勒一生噩運連連，死亡氣息，也長年籠罩，他透過樂曲，吐露心聲，更在纏綿糾結的氛圍鋪陳中，作了對51年短暫生命的抗議，從不屈不撓的正面對抗，到最後以宗教高人般地回眸、告別，甚至把性靈完全昇華，摘星取月，與宇宙萬物同在。

反觀黃土水，35歲就因盲腸炎延誤就醫，引發腹膜炎過世，他的命運更短暫，作息節奏更倉促，偏偏大理石雕刻，耗時耗力，求快不得，以黃土石在24歲到25歲創作《甘露水》，足見他的嘔心瀝血，果然皇天不負有心人，26歲讓他摘得桂冠。

早熟慧黠的文青情懷，大膽創新的當代語彙，他完全無視週遭的保守，選擇代表東方人體型的在地女孩，以最坦誠友善的赤身裸體，宣告了他的美學見解，更把具像寫實，帶出東方人高度，人性價值的宏揚讚頌，盡在其中。

值得一提的是，黃土水孜矻踏實，他借用西方雕塑觀念技法，融入早年從佛像木雕，學得的東方美學精髓，投入吃力不討好的大理石創作。那坦胸露臉的赤祼，已經遠離風花雪月的情色暗示，以天地萬物的純潔之姿，表達沈穩內斂，那半開眼正是探望大千世界的窗口，完全不是西方藝術家，以匀稱貌美的臉孔身材，表現視覺美學極致的維納斯藝術，而《甘露水》是東方文化中，慈眉善目的觀音佛祖，她無私無慾，傳遞人間大愛，，散發撫慰至情，守護著宇宙萬物，歌頌永恆。

黃土水的《甘露水》，彷彿台灣女兒，承攬大半世紀的滄桑回娘家，惡墨之毒，人性之邪，讓人無言以對。足足185天的修護工作過去了，惡墨依舊難除，但黃土水賦予《甘露水》祼女的善良正義，依舊讓作品，昂首擴胸、不卑不亢。

台灣女兒帶著滄桑回娘家 不亢不卑昇華蛻變還仇家

《甘露水》不僅開台灣美術史先河，即使放諸1920年代的日本社會，也是難得一見的當代傑作，前衞創意視野，盡在作品的每一寸細節之中，髪髻下頸線的柔美，纖細敏感的背部線條，吹彈可破的肌膚處理，依然在作品百年後受到矚目，實在是嚴術才子的神來之筆。

如今能夠在《甘露水》創作百年之後，重現於大眾的眼前，相信對台灣社會必然帶來全新而且全方位的影響，不管是重啓學術研究角度，或者讓藝術創作者對議題，展現多元構思與引伸，而與時俱進的文創發想，都是黃土水百年《甘露水》急於傳達的時代語彙。

黃土水《甘露水》在修復告一段落，採取可逆性的處理，暫時掩蓋墨漬，讓作品呈現乾淨、淸新的神態，歡喜面見社會大眾。這項展覽，即將於今年12月18日至明年4月21日，先在北師美術館展出，然後，移駕高雄美術館，繼續分享中南部民眾，讓國人感受一百年前，黃石水創作《甘露水》的傲人成就，洞察人性的才華，以及廣袤無私大愛，正是重整台灣美術史視角，繼續發揮領頭羊重要性的時候。

也許讓已經逝世91年的黃土水，真正入土為安，放下對人世間的苦難、磨難、紛擾與牽掛，用《甘露水》的「半開眼」，登上「湼盤」佛境，更航向晴空萬里的逍遙境域吧！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：北師美術館官網截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。