《姥姥的心旅程》的劇照。（「台灣國際酷兒影展」策展團隊提供）

「2021台灣國際酷兒影展」巡迴全台11個縣市，11月6日至14日在台中登場，精選16部台灣酷兒短片、舉辦8場次放映活動。新聞局指出，為回饋台中影迷，日前在大墩文化中心特別舉辦免費加映場，放映來自智利的劇情長片《姥姥的心旅程》，映後由策展人游婷敬與觀眾對話，讓喜愛電影的市民與酷兒共享藝文盛宴，見證樂齡酷兒愛情故事。

新聞局表示，市府長期支持補助多元的影視活動，希望帶給市民更多不同的影像視野，雖然上半年受到疫情影響，很多影視活動被迫停擺，但是在全台民眾的共同努力下，疫情趨緩、防疫有成，也歡迎酷兒影展持續來台中舉辦，把各國優質的作品帶來台中，讓市民和影迷朋友能夠一飽眼福。

新聞局指出，此次大墩文化中心特別加映智利劇情長片《姥姥的心旅程》，以一位年長女性克勞迪娜為主角，在丈夫過世後獨居鄉村，因經濟困頓不得不搬去和女兒與孫子一起同住。在這新的鎮上，她結識了鄰居，也就是已婚的艾莎，雙方旋即陷入一陣熱戀。

面對女同身份間的掙扎，與傳統社會價值的批判，她決定踏上一段探索自我的旅程。這是一部溫馨的樂齡酷兒愛情故事，姥姥們追求自我，同時也溫柔堅定地對抗社會傳統價值的批判與束縛。

新聞局強調，為持續透過電影開啟與大眾的對話空間，倡導多元平權理念，主辦單位台灣國際影音與教育協會於10月底至11月29日，舉辦全台巡迴放映計畫活動，期盼透過電影對話，讓民眾看見多元性別、社群間的尊重與和諧。