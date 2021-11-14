That Bam to Tyler connection is on point today 🤝 pic.twitter.com/NC4lhxZnjv — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 14, 2021

往往打完前3節，面對遠遠落後對方26分窘境，絕大部分球隊都會選擇放棄了，不過爵士並未這麼做，反而在第4節放上所有主力，可惜爵士雖然緊追不放，最後仍以105比111不敵熱火，無奈吞下本季第5敗(8勝)，也讓熱火中止3連敗。

爵士今天前3節遭到鄧肯羅賓生、希洛兩大熱火射手狂轟，進入末節之前，落居69比95大幅落後，沒想到末節開始瘋狂追分，尤其是當家射手米契爾帶著5犯困擾，與波達諾維奇、克拉克生等隊友持續猛攻，可惜最後還是以6分之差吞敗。

熱火以希洛貢獻27分、8籃板表現最佳，鄧肯羅賓生也投進6顆三分球、包辦22分，羅瑞21分、6籃板及4助攻，塔克與阿德巴約各有13分，由於招牌球星吉米巴特勒續因腳踝扭傷缺陣，熱火仍可作客擊退爵士，證明他們實力不容小覷。

波達諾維奇攻下爵士最高26分，克拉克生也有25分，前役捲入戈貝爾與透納衝突事件遭到驅逐出場的米契爾，全場投19中8，貢獻22分、6籃板、4助攻與5抄截，戈貝爾14分、13籃板，爵士連兩戰都輸得很悶，接下來必須找辦法反彈。