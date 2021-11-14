中央流行疫情指揮中心12日宣布，開放有出國需求已接種1劑或2劑高端的民眾，可混打2劑AZ、BNT或莫德納，消息一出引發輿論譁然。對此，國民黨前立委孫大千提出6個疑問。

孫大千今（14）日在臉書表示，早知如此，又何必當初呢？民進黨當時如果不要違背專業護航高端，今天又何需要眾多相信政府的台灣人民平白無故再打兩劑疫苗？

他並提出6個疑問，首先是為什麼要降低EUA的審查標準，不要求高端做完第三期期中報告？第二，為什麼明知不會被國際承認，還要下單500萬劑的採購量？為什麼早就清楚接種高端恐怕不能出國，還要鼓勵台灣人民踴躍施打本土疫苗？

第四，孫大千質疑，幾百萬劑打不完的高端疫苗，政府要如何處理呢？採購高端疫苗所浪費的預算，難道不是人民的血汗錢嗎？第五，已接種兩劑高端疫苗者，現在還可以再接種兩劑他款國際疫苗嗎？是否會出現強烈副作用？第六，如果因為高端疫苗對刺激體內免疫反應效果普通，再補接種其他疫苗，不用擔心副作用，那原本政府不斷呼嚨台灣人民，高端效果良好，不就徹底證明是一個謊言嗎？

最後，孫大千說，搞了半天，台灣人民不是因為「反萊豬」走不出去，而是因為「打高端」走不出去。