受到特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）連5天賣股，導致特斯拉股價一周慘跌逾15％，創下去年3月疫情爆發以來最大單周跌幅。

根據美國證管會文件顯示，全球首富穆斯克上周五（12日）再度出脫價值120億美元的特斯拉持股，然而這已是他連續第五天售股，在他賣股後，特斯拉股價當天收低2.8％到1033.42美元。總計一周來穆斯克已經賣出累計69億美元的特斯拉股票。

穆斯克先前透過推特進行民調，詢問網友他是否應該賣出10％特斯拉持股、約等於1700萬股來繳付龐大稅金，結果近6成網友的答案為贊成。他曾在9月透露，由於有2280萬股的特斯拉選擇權將在2022年8月13日到期，因此他必須在未來3個月行使選擇權，不過如此一來也將滋生龐大的稅款，他將被迫賣股套現。

截至目前，穆斯克已經出脫636萬股，約為10％賣股目標的37％，這也意味他還需要再度賣出約1千萬股，才能履行他的承諾。

然而相較特斯拉一周來股價暴跌，上周三（10日）才掛牌交易的電動車新創公司Rivian，上市3天股價勢如破竹，累漲超過6成，目前它的市值已超過通用、福特等汽車大廠，躍升全美第二大車廠，僅次特斯拉。