韓國人氣男團「SEVENTEEN」日前推出迷你9輯《Attacca》，除制霸韓國多個排行榜，甚至在日本ORICON、美國Billboard都名列前茅，經紀公司也正式公告他們出道至今作品總銷量突破1000萬張，為回饋支持的台灣粉絲，SEVENTEEN將透過迷你9輯《Attacca》舉辦視訊通話簽售會。

「SEVENTEEN」日前推出迷你9輯《Attacca》。（RICHINING提供）

2015年5月正式出道，SEVENTEEN用了6年6個月達成累積銷售千萬張的輝煌紀錄，對比首張迷你專輯《17 CARAT》的11萬張，再到最新迷你9輯《Attacca》到目前為止的199萬張，足足成長18倍之多，作品銷售屢創佳績，成員權順榮（HOSHI）則積極做公益，因為冬天已經到來，他在日前捐出1萬個蜂窩煤給南楊州市的公益團體，希望能讓該地區經濟有困難的家庭都能獲得溫暖，權順榮去年也曾捐款給自己的母校作為獎學金，為善不落人後。

「SEVENTEEN」人氣、買氣持續發燒。（RICHINING提供）

他們也透過音樂節目積極打歌，企圖心之強烈有目共睹，也感謝克拉（粉絲暱稱）的支持，今後也會充滿熱情繼續前進。【SEVENTEEN 9TH MINI ALBUM [Attacca]視訊通話簽售會】將在15日23:59截止，祭出多達390名的視訊簽售資格，13名成員將分四組順序進行視訊通話，還有親筆簽名專輯以及拍立得等獎項，此外購買1張專輯就可獲得台灣限定明信片、限定閃卡、限定小卡等福利好禮。更多活動詳情可洽RICHINING官方臉書專頁。