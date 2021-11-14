指揮中心12日宣布，已接種1劑或2劑高端疫苗的民眾，如因入境他國需提交該國要求的疫苗接種證明，可依需求於出國前接種AZ、BNT或莫德納疫苗。對於民進黨立委高嘉瑜臉書表示，「打高端的朋友賺到了！」台北市議員游淑慧表示，「是高端賺到」；另對於衛福部長陳時中昨在「2021台灣醫學週」演講時坦承，高端疫苗可能打不完，「不用騙自己」。游淑慧怒批，「我看是連騙都懶得騙」。

高嘉瑜原本在臉書慶賀，「打高端的朋友賺到了！」引發網友批評，高嘉瑜又急忙改口稱「打高端的朋友照過來！」

游淑慧今（14）日在臉書表示，不是「打高端賺到」，是「高端賺到」，明明還沒三期臨床、也沒國際認證的疫苗，國庫硬是採購買入，現在出了任何狀況，又是國庫幫忙擦屁股和善後。

至於高端疫苗打不完，陳時中說「不用騙自己」，游淑慧認為是「連騙都懶得騙」。她指出，「喝酒、唱歌、抽煙、錯誤疫苗採購政策、確診枉死848人，但我們能拿他怎麼辦？官都沒錯、商都無辜，人民倒霉」。

游淑慧也提到，今年七月份時，有大批留學生準備出國就學復課，但等不到第1劑疫苗，當時陳時中說到國外再打；現在突然優先開放給高端族重打兩劑，用的理由又變成「留學生需要」，根本是胡搞瞎搞、自說自話，也讓游淑慧氣大直呼「一把火」。