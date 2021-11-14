雲林縣林內鄉1家豆漿店13日晚上遭8、9名黑衣男子闖入，持球棒、鐵管四處砸桌椅、玻璃門、冷氣，2名店員不斷哀求勸阻無效，只能眼睜睜看著東西被砸，斗六警分局漏夜追查，14日逮捕6名嫌犯，依妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損罪移送，持續查緝未到案犯嫌。

雲林縣斗六警分局13日接獲報案，指在林內鄉1家豆漿店發生砸店毀損案件，現場約9名男子持棍棒至店內砸毀物品，立即派遣快速打擊部隊到場，於現場帶回1名嫌疑人，查扣遺留現場的球棒及鐵管，並連夜追查偵辦，透過監視器畫面掌握相關嫌疑人，已將6人逮捕到案。

根據店內監視器畫面顯示，一群黑衣人走進豆漿店，二話不說拿著球棒到處砸東西，店內桌椅、食物、飲料散落一地，2名女性店員上前勸說被推開，1名黑衣人還拿球棒作勢打人，店員只能無奈在旁看著東西被砸。

事後有民眾將影片上傳網路，網友表示「現在惡少真多，治安亮紅燈了」、「壞人流行拿球棒嗎？」、「台中瑪莎拉蒂惡少打人的影響啦！」。警方14日強調，已報請雲林地檢署指揮偵辦，持續查緝未到案犯嫌。