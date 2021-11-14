民進黨全代會下午登場，會中除了為台中二選區立委補選候選人造勢，重頭戲是身兼黨主席的蔡英文總統將下達全黨動員令，重申年底公投「四個不同意」的目標；會中並提請通過2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例。

年底公投攸關民進黨政權保衛戰，不僅衝擊閣揆蘇貞昌烏紗帽，還可能連動影響台中立委補選、2022九合一等選舉。立委陳柏惟被罷免，激起民進黨危機感，選區立委紛紛拚場，原本黨公職預計共要舉辦300場以上公投說明會，現在暴增7倍，預計要辦到2100大小不等場次。

此外，針對多元族群，民進黨動員客家發展部、原住民族事務部，及婦女發展部三部門，全台各地舉辦至少25場的公投說明會。而蔡英文除了日前上民進黨podcast談公投，12月登場的「辣台派開講」，也會加入宣傳。

四項公投中，民進黨最擔憂的是「美豬議題」，日前中常會中祕書長林錫耀強調「美豬議題仍是主戰場」；為了延續熱度，公投後登場的台中二選區補選，將規畫跟公投結合、啟動。

因公投是民進黨全代會重頭戲，首度排入閣揆蘇貞昌15分鐘施政成果報告，與蔡英文致詞時間長度一樣，反觀介紹中二補選的林靜儀及被罷免的台灣基進前立委陳柏惟，加上蔡英文授旗不超過6分鐘。

黨政高層指出，年底有公投挑戰，蔡英文會將強調這幾年執政的階段性成果，尤其這兩年面臨全球疫情挑戰，台灣不但維持經濟成長，許多經濟指數也都表現良好。這不僅來自於全民共同努力防疫，更是政府穩健推動各項政策的成果。

民進黨這次全代會主題「穩健執政、台灣有力」，除了討論提請通過2022縣市長及市議員選舉提名條例，還有建議黨員入黨滿30年應停止再收黨費等議案，與通過大會宣言。