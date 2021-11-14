「國民媽媽」林美秀2014年與小她14歲的攝影師老公張熙明結婚，過去林美秀曾得到第40屆金馬獎女配角、第49屆亞太影展女配角，也曾榮獲第46界迷你劇集／電視電影女主角獎等，善良純樸形象深植人心，未料近日她卻遭惡意網友私訊痛罵畜生，引來張熙明親上火線護妻反擊。

林美秀年輕時從國光藝校畢業後加入馬雷蒙的R2舞群，曾擔任藍心湄的伴舞，近年她則在演員工作大放異彩，演出過《命中注定我愛你》、《我可能不會愛你》等，被讚是最佳綠葉。她因工作與攝影師老公張熙明結緣，後來還被同拍電影《大囍臨門》的豬哥亮發現，暗中撮合兩人，讓原本以為此生可能不婚的林美秀順利找到理想的另一半。

有網友私訊痛罵林美秀。（圖／翻攝自林美秀臉書）

婚後林美秀曾一度積極拚生小孩，她中、西醫求診都求遍，還經歷洗澡時大血崩，可惜目前仍未有好消息，林美秀事後也看開，表示隨緣，一切看老天爺安排，她也清楚有了小孩除了幸福還有煩惱，「沒子女命也好，就沒煩惱；祂不給我，那我就不要去強求。」

張熙明在林美秀臉書代為回應。（圖／翻攝自林美秀臉書）

昨林美秀的粉絲專頁突然貼出有網友私訊痛罵「美秀，妳就是畜生」的截圖，引來張熙明回應：「不知道雙方是否有誤會，藝人雖是公眾人物，但也是有血有淚有感覺的，或許您有情緒想要紓發，但是否可以將心比心呢？」並強調：「因為此情緒性的字眼，已造成我太太莫大的壓力，所以恕我直言及公開您的私訊」，希望該網友能避免情緒性的發言，引來粉絲驚訝說：「美秀老公挺你保護老婆，給你一個讚。美秀很棒大家都愛她」、「請不要理會造口業的人。支持美秀姊!!」、「這是可以提告的，網路上太多這種人」、「口出惡言只會傷到自己而已」。