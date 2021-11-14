大學科系百百種，究竟該怎麼選才能有好出路？一名男網友表示，台灣大學一堆科系畢業後不知道能幹嘛，他列舉4個系所，像是哲學系、歷史系、社工系及中文系，並問及「畢業後哪個最慘？」多數鄉民點名社工系，「畢業後當社工，一個月領3萬薪水，有的還要回捐1萬，幫助弱勢」，更認為該科系殘害不少年輕人。

原PO昨（13）日晚間於PTT八卦板指出，看台灣各大學科系，許多讀畢業後也不知道能幹嘛，在課堂間又總是說得很專業，但專業歸專業，「只是沒人知道你研讀那個科系可以幹嘛」，他舉出4個系所，包括哲學系、歷史系、社工系及中文系，並好奇問「畢業之後哪個最慘？有沒有八卦呢？」

貼文上線後，不少鄉民點名社工系，「社工啊！一堆屎缺，其他職業還能轉職」、「都是文組，不用分那麼細」、「一定是社工系，超可憐」、「一定是社工系啊！出這個系殘害年輕人」、「社工就算找得到工作，薪資也是少得可憐」、「社工系吧！有的薪水還要回捐」、「社工薪水3萬，還要捐1萬回去，可悲國家」。

另外留言中也有人有其他想法，「視覺傳達系也很慘」、「企管也不知要幹嘛，除非家裡有礦」、「怎麼沒人說森林學系？早晚都被科技取代」、「我覺得政治系畢業，出路也很少」。