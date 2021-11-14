疫情指揮中心日前公布接種高端者可入境6國免隔離，才一天就改口稱，由於外交部資訊有誤，承認高端的國家應為4國，以色列、阿根廷不在此列，鬧出大烏龍。對此，藍委李德維怒轟指揮中心，根本丟人現眼。

李德維今（14日）在臉書發文表示，指揮中心12日突然宣布，已經接種1劑或2劑高端的國人，如果有出國的需求，可以再打獲得WHO認證的進口疫苗。李痛批，「這代表什麼？代表拗不下去了」！

李德維首先指出，這不叫開放「混打」，這叫「重打」，而之前挨的那1針或2針，就是「白打」。其次，指揮中心自己也坦承，不曾做過相關研究，高端加上他牌疫苗，打到4劑會對人體造成什麼風險，光是這一點，就是不可原諒的謀財害命。

其次，李德維轟，更離譜的是，指揮中心當時還羅列了所謂接種高端可以入境的6個國家，包括紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷，以色列與貝里斯，結果一夕之間又改口，刪除阿根廷與以色列，因為搞錯了，把特例誤以為是通案。

對於指揮中心列出接種高端可以入境的6國，李德維認為，沒什麼意義，結果竟然還列錯，根本丟人現眼。李直言，光是一個無法獲得國際承認，有礙未來推動疫苗護照、重啟國門，高端就該立刻停打，更遑論如今每天還有數百上千人接種高端，未來可能都要冒著健康風險重打。