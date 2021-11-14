Klay is making “steady progress” and is 5-6 weeks away from his RETURN 💪 (per @Schultz_Report, via @NBA)pic.twitter.com/aaQG7vyeb5 — Overtime (@overtime) November 13, 2021

根據NBA記者薛爾茲13日爆料，先後遭遇膝蓋前十字韌帶撕裂與腳跟阿基里斯腱斷裂兩次重傷的勇士「浪花弟」克雷湯普生，已準備開始進行5對5對抗訓練，這是他宣告傷癒復出之前最後一個障礙，也讓目前穩居聯盟龍頭的勇士將變更強。

「根據我的消息來源透露，克雷湯普生正在取得穩定進步，距離他期待已久的傷癒復出時間，應該還有5到6周，」薛爾茲表示，「我聽說湯普生目前狀態非常好，已經接近打全場5對5對抗訓練，這對他被允許重新回到球場相當重要。」

這跟先前《ESPN》權威記者沃納洛斯基報導相當吻合，因為沃神預估克雷湯普生應該在12月20日或12月25日重新回到場上，目前勇士靠柯瑞帶領拿下11勝1敗佳績，等到克雷湯普生傷癒歸隊，也讓球迷可以看到「浪花兄弟」重組。

不過比起克雷湯普生還需5到6周時間回歸，勇士去年選來的榜眼中鋒懷斯曼，可望在本月25日前後傷癒復出，他在今年4月進行膝蓋半月板修復手術，本季還沒上過場，勇士目前把他下放發展聯盟進行恢復訓練，看來絕對能比浪花弟更快歸隊。