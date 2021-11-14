網路安全組織表示，駭客今天入侵美國聯邦調查局（FBI）外部電子郵件系統，從FBI電郵帳號，寄出數以萬計的假電郵，警告可能有一起網攻行動。

FBI發表聲明說，假郵件看似從FBI合法電郵信箱@ic.fbi.gov發出。

FBI表示，這是起正在發生的事件，無法提供進一步資訊。受影響的硬體在發現問題後已迅速下線。FBI提醒民眾小心不明寄件人的郵件，並通報任何可疑的網路活動。

網路威脅追蹤組織Spamhaus Project在推特（Twitter）發文表示，駭客寄出數以萬件電郵，警告可能有一起網攻行動。

Spamhaus並在推特上張貼一則電郵副本，信件主旨欄中寫著「緊急：系統中有危險行動者」，信尾看似由國土安全部簽字批准。

隸屬美國司法部的FBI聲明說，FBI與國土安全部旗下的網路安全和基礎設施安全局（U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）已知曉此事。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1101114