為讓境外生在台灣就學時不孤單、有人照顧，教育部推動「友善台灣-境外學生接待家庭專案計畫」，12年來已累計培訓4642戶接待家庭，成功媒合來自106個國家或地區的6640位境外生與3645戶接待家庭交流，許多境外生在接待過程中受到如同在家一樣的溫暖，已把台灣視為第二個家。

教育部重視境外學生的照顧與服務，推動「友善台灣-境外學生接待家庭計畫」，積極培訓台灣接待家庭，鼓勵國人接觸國際多元文化，並幫助境外學生深入認識台灣的社會、人文及環境，增進彼此互動及深化情誼，蘊含「讓台灣走出去、讓世界走進來」的積極意義。

教育部「友善台灣-境外學生接待家庭專案計畫」於11月13日辦理回娘家活動，歡慶12周年，計有15戶接待家庭偕境外學生一同回娘家，敘舊憶當年，回首12年來的感動。

在「有愛大聲說」溫馨傳情活動中，印度學生丹奕成以中文分享：「初次與接待家庭見面時，他們就給了我一個非常熱情的擁抱，讓我深深感受到台灣人民的友善親切遠比書本上所看到的更令人印象深刻。」

丹奕成說，在與接待家庭相處過程中，他們待我如同家人一般，從學業、工作到感情，對於在台灣有接待家庭可讓他分享生活上的酸、甜、苦、辣，實在很開心及感謝。

接待家庭黃小姐表示：「你永遠不會知道和各國學生會擦出怎麼樣的人生火花！」細數過去11年來的接待時光，黃小姐接待過印度、克羅埃西亞、法國、越南等19國學生，看著他們來臺求學、畢業、工作，再到結婚、生子，從接待媽媽更晉升成為接待奶奶，讓她深深體會與學生的這份情誼實在難能可貴。

在大家熱情的互動及交流中活動圓滿落幕，現場播放的每張照片、每段紀錄，都見證接待家庭與境外學生相處的美好時光，充分展現寶島臺灣的友善，不僅溫暖來自世界各地的學子，也建立了更緊密的國際情誼！