駕駛注意了，國道上不只紅斑馬會抓違規，「藍色廂型車」也是國道警察出勤取締違規的專用車輛，國道公路警察局在臉書貼出「藍天使」的真面目，表示這台警用車輛神出鬼沒，最常出現在「車陣中、天橋上、避車彎」中，專抓違規車輛開單，此外還有黑騎士、銀河戰士也都是警車，引起網友熱烈討論，「天橋專用駐在車！」、「光明磊落有那麼難？」

國道公路警察局昨天(13日)在臉書貼出警用車輛「藍天使」被捕獲的照片，指出其實不只藍天使，還有紅斑馬、黑騎士、銀河戰士都是國道警察駕駛的車輛，專門取締違規，尤其最常出現在「車陣中、天橋上、避車彎」中，取締違規駕駛，把占用內車道、飆速、未保持安全距離、不繫安全帶的違規車輛通通擊落，尤其是天橋上「最適合打龜(意指龜速車)」，提醒大家沒有違規沒有傷害。

文一PO出後，引起網友熱議，「天橋上都有」、「請加強打龜，龜車是塞車源頭」、「求抓龜車拜託，前面一片大海，後面卻塞的跟什麼一樣」、「過名間交流道上的高架，常常有藍色麵包車在打車間距離」，還有人提醒，這幾台也是國道警專用車，看到千萬要提高警覺，「看到黑色camry車門印有白字的也要小心，是傳說中的黑騎士」、「國道新戰力今天看到Lexus香檳銀，大家千萬別違規啊！」、「遇過黑色BMW的偽裝車」。

然而有網友質疑，為什麼警察做的跟小偷一樣，偷拍違規車輛，國道警察局則回應，他們的勤務都有經過正式的編排，在天橋上也沒有任何偽裝，只是有些違規適合從制高點拍攝，例如：龜速車，且取締也是為了大家的安全，希望大家不要違規。