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🚀🚀 BLAST OFF 🚀🚀 pic.twitter.com/AnumJQF2Xo — Washington Wizards (@WashWizards) November 14, 2021

季前假如有誰預測巫師可以占據東區龍頭，一定被說是瘋了！儘管明星射手畢爾賽前突然因為私人理由缺陣，還在奧蘭多客場出戰，巫師14日仍靠丁維迪、哈瑞爾與庫茲馬等人聯手，最後以104比92輕取魔術，除拿4連勝，更以9勝3敗續居東區龍頭。

巫師開賽就靠哈瑞爾、丁維迪兩人內外聯手，打完上半場取得50比37領先，來到第3節，庫茲馬也開始投入外線火力，巫師逐漸擴大領先差距，甚至來到23分之多，儘管魔術末節力圖振作，可惜巫師始終維持兩位數領先直到結束槍響。

丁維迪適時頂上畢爾突然宣告不打的空缺，貢獻全隊最高23分，外加11籃板、6助攻，哈瑞爾替補拿下20分、7助攻與6籃板，庫茲馬17分、10籃板，阿隆哈勒戴11分，貢獻10分、4籃板的波普，也完成拿下生涯第7000分里程碑。

魔術以柯爾安森尼22分、8助攻與4籃板表現最好，溫戴爾卡特也有17分、7籃板及3抄截，班巴14分、17籃板，目前魔術只拿3勝10敗，排在東區倒數第2，只有活塞比他們戰績更爛，不過這兩隊早已提前進入重建期，表現這麼差也算正常。