高雄市20歲黃姓男子酒駕衝撞柴犬達人夫妻，造成夫妻雙雙不治，高雄市警局為防制酒駕事故，昨（13）日深夜針對黃男飲酒的複合式KTV實施聯合稽查，由局長黃明昭親自帶隊，結果發現該店在防疫以及公安部分共有6項缺失，送交市府處置並予以開罰；另警方12日和13日同步在全市執行酒駕大執法，共查獲75人酒駕。
黃姓男子昨13日清晨5時10分在高市大寮區光明路三段和翁園路口酒駕肇事，導致騎車雙載出遊的柴犬達人陳姓夫妻雙雙死亡，高市府警察局會同工務局、消防局、衛生局及經發局，昨晚前往黃姓男子酒駕肇事前在文化路飲酒的複合式釣蝦場KTV實施聯合稽查，警察局局長黃明昭親自帶隊，稽查小組針對店家公安、消安、治安以及有無遵守防疫規定或容留未成年消費等項目實施稽查。
聯合小組稽查後，發現店家在防疫部分，有兼職的劉姓清潔工未施打疫苗卻在店內工作，以及店家未設立防疫管理措施的自我檢查表；公安部分，店家新增隔間部分未申請室內裝修、東側原用途為辦公室卻變更為12間視聽歌唱包廂、原辦公室和電子遊藝場的防火區已破壞，也未辦理變更使用執照、現有建築物部分有違章建築情形。
市警局除在現場強力宣導店家應善盡社會責任，向消費者提醒勿酒駕及提供代叫計程車服務外，也將店家6項違規事項交由市府單位處置裁罰。
此外，市警局規畫12日和13日連續2天針對全市執行酒駕大執法，共查獲75件酒駕案件，警方將持續針對酒後駕車加強執法。
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