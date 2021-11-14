警方設防制酒駕的路檢站，遏阻酒駕行為。（高市警察局提供／石秀華高雄傳真）

警方在路檢點攔下汽車駕駛人，攔查車主是否有喝酒。（高市警察局提供／石秀華高雄傳真）

警方至飲酒場所向店家宣導社會責任，若有客人飲酒，勸導要代駕或酒後勿開車。（高市警察局提供／石秀華高雄傳真）

高市警察局長黃明昭昨晚親自率領聯合稽查小組稽查酒駕肇事的黃姓男子消費的複合式KTV，結果在防疫以及公安部分發現6項缺失。（高市警察局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市20歲黃姓男子酒駕衝撞柴犬達人夫妻，造成夫妻雙雙不治，高雄市警局為防制酒駕事故，昨（13）日深夜針對黃男飲酒的複合式KTV實施聯合稽查，由局長黃明昭親自帶隊，結果發現該店在防疫以及公安部分共有6項缺失，送交市府處置並予以開罰；另警方12日和13日同步在全市執行酒駕大執法，共查獲75人酒駕。

黃姓男子昨13日清晨5時10分在高市大寮區光明路三段和翁園路口酒駕肇事，導致騎車雙載出遊的柴犬達人陳姓夫妻雙雙死亡，高市府警察局會同工務局、消防局、衛生局及經發局，昨晚前往黃姓男子酒駕肇事前在文化路飲酒的複合式釣蝦場KTV實施聯合稽查，警察局局長黃明昭親自帶隊，稽查小組針對店家公安、消安、治安以及有無遵守防疫規定或容留未成年消費等項目實施稽查。

聯合小組稽查後，發現店家在防疫部分，有兼職的劉姓清潔工未施打疫苗卻在店內工作，以及店家未設立防疫管理措施的自我檢查表；公安部分，店家新增隔間部分未申請室內裝修、東側原用途為辦公室卻變更為12間視聽歌唱包廂、原辦公室和電子遊藝場的防火區已破壞，也未辦理變更使用執照、現有建築物部分有違章建築情形。

市警局除在現場強力宣導店家應善盡社會責任，向消費者提醒勿酒駕及提供代叫計程車服務外，也將店家6項違規事項交由市府單位處置裁罰。

此外，市警局規畫12日和13日連續2天針對全市執行酒駕大執法，共查獲75件酒駕案件，警方將持續針對酒後駕車加強執法。

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