洋基外野手「法官」賈吉(Aaron Judge)表明自己要在洋基打到退休的想法，他上周末獲選外野手位置的銀棒獎之後在Fanatics的線上Q&A提到：「這是我的心願，我的一個目標，生涯都做洋基人。如果我有能力決定，我未來10年肯定都會留在洋基。我沒想過去其他地方打球，這裡的球迷把我當成自己人，每場比賽都是滿座，這是夢想成真。」

賈吉2022年球季結束後就會成為自由球員，他明年是最後一次薪資仲裁，也是他大聯盟生涯第6個球季。洋基可以提前續約來避免這一切發生，不過他們季外預計會花大錢來補強游擊手。美媒ESPN報導，洋基今年季末把托瑞斯(Gleyber Torres)從游擊改到二壘，幾乎是放棄了讓他補上游擊手的希望。托瑞斯17歲進入小熊隊農場就被當成游擊手栽培，2016年到洋基農場開始練習守備二壘和三壘，最後游擊手對他而言還是太難。總教練布恩(Aaron Boone)問過球團總管凱許曼(Brian Cashman)的意見之後，決定把托瑞斯調離游擊。

洋基當初放棄桂格瑞斯(Didi Gregorius)，至今讓游擊位置成為罩門，外界預測這個冬天洋基會掏出1至2億美元來採購游擊手。陣中也有寇爾(Gerrit Cole)、史坦頓(Giancarlo Stanton)這樣年薪3000萬美元的大咖，都可能壓縮到賈吉續約的長度和價碼。

賈吉現年29歲，今年年薪1017萬美元，如果簽了新合約到2023年開季時他就滿31歲了，長度若在8年以上就足夠讓他打到退休。