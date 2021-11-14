今年以來多家巴西新創科技公司成功上市，讓早期投資人大賺一筆，也吸引更多創投資金聚焦巴西新創產業，預計將推動巴西今年創投募資總額創新高。

數據分析業者PitchBook統計，今年至10月12日為止巴西創投募資總額已達64億美元，比2019年全年募資總額多出2倍，也超越同一期間韓國、印尼等國的創投募資金額。

投資人之所以聚焦巴西新創產業，是因為今年以來巴西多家新創科技公司嶄露頭角，包括今年5月在巴西上市的線上服務平台GetNinjas，以及近期預備在紐約上市的網路銀行Nubank。巴西新創軟體公司RD Station也在今年初獲買家出資3.3億美元收購，成為巴西史上數一數二的軟體公司收購案。

巴西長久以來的官僚政治與低迷經濟看似對新創產業形成阻礙，但近年巴西央行放寬金融業規範，且國內網路普及率大幅提升，再加上全球熱錢湧向超低利率國家追求投報率，促使巴西興起一波創業潮。

巴西新創企業協會統計，今年至10月為止巴西人已創立超過1.3萬家新公司，是去年全年數量的13倍之多。

2013年創立的Nubank便是巴西法規鬆綁後的第一批受惠者，因為央行開始允許合格科技金融服務業者提供線上付款、放款及投資服務，打破金融業長久以來被少數巨頭壟斷的局勢。

Nubank用戶量至今累積超過4千萬人，堪稱全球用戶量最大的網銀之一。創投公司QED Investors合夥人派克（Mike Packer）表示：「對金融科技業及新創產業而言，巴西擁有全球最進步、最理想的央行規範。」

巴西保險業主管機關也開始考慮跟進央行策略，開放線上保險平台。創業一年的180deg Seguros已經籌備線上保險業務多時，在今年5月第一輪募資募得800萬美元。