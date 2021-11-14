據港交所披露，大陸知名辣條品牌「衛龍」再度提交上市申請，衝刺「辣條第一股」寶座，集資額上看10億美元。招股書顯示，2021年上半年，衛龍總營收為人民幣（下同）23.03億元，年增22.06％；淨利潤3.58億元，年減2.53％。

新浪財經報導，公開資料顯示，衛龍上市前的投資者包括高瓴、騰訊、阿里巴巴創辦人馬雲投資的雲鋒基金、紅杉資本中國基金等，合計共認購1.22億股，涉資5.49億美元。本次衛龍赴港上市，摩根士丹利、瑞銀及中金公司擔任聯席保薦人。

報導指出，早在今年5月12日，衛龍就曾經向港交所遞交招股書，不過按照港交所主板上市規則，申請企業遞表時間若超過6個月未獲批，其招股書就會自動失效，因此這次衛龍是再次向港交所遞交上市申請。

衛龍由劉衛平和劉福平於2001年在河南漯河創辦，如今因辣條成為享譽市場的零食霸主。其的產品種類包括調味麵製品（主要包括大麵筋、小麵筋、大辣棒、小辣棒及親嘴燒）、蔬菜製品（主要包括魔芋爽及風吃海帶）、豆製品等。