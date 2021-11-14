50歲女星溫翠蘋外型美豔、身材惹火，早年參加環球中國小姐比賽出道，追求者眾多但情路不順，先後與日籍、美籍男子結婚都沒能走到最後。近日她在節目中自爆遇過一個超瞎追求者，竟想玩3人行，還抹黑她酒後亂性，氣得想召開記者會對質。

溫翠蘋在節目《女人我最大》透露，某圈內朋友介紹她跟一個圈外男性認識，起初對方時不時噓寒問暖，加上博學多聞、信仰相同，很快地對男方產生好感，不過幾次約會下來，溫翠蘋發現男方吃飯時都會帶一名穿著摩登的年輕女子，他坐中間，溫翠蘋和該女各坐兩側，且嫩妹會一直夾菜給男子，顯然交情匪淺，溫翠蘋感覺他們三人的關係像「一王兩后」。

後來又發現每次聚會時，男方讓溫翠蘋自己坐計程車到目的地，卻護送嫩妹前來；聚餐完畢，明明是溫翠蘋的家比較遠，男方都會先送她回家，最後再送嫩妹，讓溫翠蘋忍不住質問男方「你是有在追她嗎？」卻得到「我只是把她當小妹妹」的說法。

溫翠蘋本來打算相信，直到嫩妹開始刺探「敵情」，追問她與男子的發展進度，溫翠蘋決定攤牌說清楚，想不到嫩妹宣示主權，表示男子已追她9個月，更離譜的是，男子腳踏兩條船不成，造謠溫翠蘋酒後亂性，氣得她當場翻臉，直言這是很嚴重的人格侮辱，放話要開記者會對質，結果2人避不見面，溫翠蘋決定和他們不相往來，毅然決然斬斷這段關係。

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