《紐約時報》（New York Times）13日揭露，美軍2019年的一次機密行動中，2度空襲造成64名敘利亞婦女及幼童喪命，美軍還在後續的報告中隱瞞空襲行動，專家指出，這2起空襲行動恐怕觸犯戰爭罪。

畫面為美軍6月底在敘利亞及伊拉克空襲親伊朗民兵團體設施的畫面。

《紐約時報》報導，2019年3月18日在與伊斯蘭國激戰的最後幾天，伊斯蘭國激進份子被美軍逼到鄰近敘利亞東部巴古茲鎮（Baghuz）的泥地，當時美軍軍用無人機在空中盤旋、尋找攻擊目標，不過地面上只見一群婦女及幼童聚集在河岸邊。

突然無預警之下，一架美軍F-15E戰機劃過天空，朝人群投擲一枚500磅重炸彈，地面響起令人不寒而慄的爆炸聲，待沙塵退去後，一些人跌跌撞撞地急著尋找掩蔽，不過隨後另一架戰機又投下另一枚2000磅重的炸彈，第2枚炸彈炸死了多數倖存者。

同一時間卡達烏代德美軍空軍基地（Al Udeid Air Base）一名觀看無人機影片的軍事人員不可置信，另一名分析人員也透過內部通訊系統詢問「誰丟的」，另一頭有人回應「我們剛剛空襲50名婦女及小孩」。

路透社引述《紐時》指出，這2起空襲行動是由負責敘利亞地面任務的機密美國特種部隊下令，監督美軍在敘利亞空中任務的美軍中央司令部（US Central Command）上周也首度承認有進行這2起空襲行動，強調空襲行動具備正當性。

中央司令部13日回應指出，空襲行動造成80人喪命，其中有16名伊斯蘭國聖戰士及4名平民，不過不清楚另外60名死者是否均為平民，因為那些死亡的婦女及幼童可能也是戰士。

中央司令部的聲明強調，空襲是「合法自衛」，事先也已經採取適當步驟排除平民在現場。

「我們痛恨犧牲無辜生命，也採取所有可能措施避免憾事發生，在這起事件中，我們根據自己的證據自行報告、調查空襲行動，並且對所有意外傷亡負全責。」

聲明也指出無法確定另外60名死者中有多少人是平民，因為「觀察到多名武裝婦女及至少1名武裝兒童」，強調多數死者可能都是戰鬥人員。

中央司令部也稱發動空襲時，與伊斯蘭國對抗的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）正遭受猛烈攻擊、可能被推翻，敘利亞民主力量也報告指當地沒有平民。

《紐時》指出，美國國防部督察長也對這起事件展開調查，不過報告最終刪除了空襲等相關內容，而且至今尚未進行全面的獨立調查。

在空襲行動結束後幾分鐘，當時作戰中心一名空軍情報官召集空軍律師柯爾薩克（Dean W. Korsak），詢問空襲行動的合法性，柯爾薩克表示空襲行動可能觸犯戰爭罪，必須進行全面的獨立調查。

不過報導指出，美軍後續的每一個行動似乎都在掩蓋這起致命空襲，包括淡化死亡人數、延遲報告、列為機密，美國主導的聯合部隊甚至用推土機推平爆炸現場。