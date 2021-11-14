全美中國和平統一促進會聯合會2021年年會13日在舊金山召開，中國駐美大使秦剛以視訊方式致賀，他聲稱，美方企圖「以台制華」，這必將搬起石頭砸自己的腳。

據中國駐美大使館網站消息，秦剛在致詞中表示肯定對該會長期以來密切兩岸同胞聯繫和感情，團結全美反獨促統力量。

秦剛又指，當前台灣民進黨煽動兩岸對立，勾連外部勢力，不斷進行謀獨挑釁，正一步步把台灣民眾裹挾上「台獨」戰車。他說，中方加倍努力推動兩岸融合發展，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

他說，當前台海局勢緊張，美國難辭其咎，美方不斷操弄台灣問題，企圖「以台制華」，這必將搬起石頭砸自己的腳，敦促美方恪守一個中國原則和對中方所作的承諾，謹慎妥善處理台灣問題，警防台灣問題導致中美衝突和對抗。

秦剛並對全美中國和平統一促進會表示三項期望：一是繼續堅定不移地高舉反「獨」促統的鮮明旗幟，秉承「堅定支持一個中國原則，反對台灣獨立」的宗旨。

二是繼續堅定不移地爭取美國政府和主流社會對中國統一的認同和支持。三是堅定不移地加強全美僑界團結，使「統一有我、復興有我」成為全美華僑華人的共同心聲。