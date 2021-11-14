美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut）南海碰撞

中方海軍潛艦專家遲國倉說，美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）在南海下潛時撞到，並因而受創的，可能是廢棄的石油鑽井平台。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，他力促北京，要加強中方的反潛防禦能力，以因應美國在南海表現的異常跋扈行為。

遲國倉在最新一期《艦船知識》雜誌中說，好些國家把廢棄的石油鑽井平台留在資源豐富的南海，而它們有時深達海平面下80—100米。「要是那些公司沒有及時通報，或是美國海軍使用的海圖沒有標示並更新，」他說，「這些鑽井平台就會變成危險的水下障礙物。」

他強調，要是「康乃狄克」號在這樣的深度迎頭撞上鑽井平台，損及聲納陣列，雖然不會造成潛艦的致命傷，但卻會讓它無法在水下正常導航，而不得不浮上水面。不過，遲國倉也說，其他可能性也無法排除，如大型漁網，或其他獨立物體都可能損及潛艦。他指出，由於美國和其他西方國家的水面艦，潛艦和無人潛航器在南海十分活躍，因此相關區域的水下環境很複雜。而缺乏密切協調，就會導致碰撞。

而「康乃狄克」號是冷戰末期的產物，當初設計是要獵殺最複雜的蘇聯潛艦。它10月2日在南海下潛時撞及物體，導致11名艦上人員受傷，也造成3名艦上領導階層被拔官。後來美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）10月20日拍攝的衛星照顯示，「康乃狄克」號艦艏的聲納罩已移除，可見相關系統已受損。