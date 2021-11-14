衛福部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒、唱歌的影片近日在網路瘋傳，引發各界熱議，而陳時中也多次出面說明，表示該場所是餐廳、非三級警戒期間，並向媒體說「你們越問我壓力越大，越感到有陰謀感覺」。不過對於陳時中的說法，台北市議員羅智強表示「我從頭到尾都不相信」，並稱陳時中是超級謊言家。

羅智強昨（13）日在「全民平評理」節目中表示，如果拿民進黨的標準，陳時中換成柯文哲或朱立倫，看民進黨要怎麼罵？他並稱，陳時中是個經常「切香腸」的人，說法有哪一次對過攏？每次遇到事情第一時間都說謊，被抓到後再改說法，過去的說謊紀錄多到他也記不住了，甚至是可以昨天、今天、明天，連三天說法都不一樣的「超級謊言家」。

羅智強認為，陳時中在賭一件事，「6月15號（2020年）就一個是他想要講的日期」，你有本事找出正確日期，若找不出正確日期就閉嘴；且影片中只照到一角，其他人是誰也不知道，地點也不公布，私廚是哪個私廚？就公布地點讓記者去拍，就知道那裡到底是不是八大，是私人招待所或餐廳包廂，所以陳時中說了哪些東西，羅智強表示，「聽聽就好」。

主持人平秀琳也提到，目前時間、地點、參加的人有哪些眾說紛紜，而義守大學教授劉鴻陞說，當天是6月初的某個星期一，和陳時中說法似乎有點出入，且人數有人說10個人，劉教授又說有10幾個上市櫃公司的老闆都在現場，如果照劉教授的說法，現場應該有2、30人。

衛福部長陳時中。（資料照）

曾任台北市政府副發言人的陳思宇也說，陳時中講話真的一直兜不攏，包含3+11先是稱自己沒有參加會議，是由副指揮官陳宗彥主持，後來又說陳宗彥也不知道，又變成沒有會議紀錄。

回顧去年6月，陳思宇指出，當時陳時中到各縣市幫忙做防疫新生活的活動宣傳，包含去墾丁大街穿花襯衫，甚至受訪時還說140天以來只跟妻子吃過兩次飯，妻子一直抱怨為什麼沒有時間一起吃飯，結果沒想到卻爆出參加飯局，還可能違反防疫規定。

而從去年到3+11，國外都稱台灣是防疫模範生，沒想到後續外媒評論我們疫苗接種率不夠、篩檢量不足，甚至疫情太過鬆懈導致後續爆發，陳思宇想問，在這一年內，是我們鬆懈了，還是指揮官陳時中鬆懈了？

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