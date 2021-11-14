前總統馬英九參加「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」，報到時，不少粉絲向前合照留念。（羅亦晽攝）

前總統馬英九參加「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」，最後以蛙式完成第一項游泳項目。（羅亦晽攝）

前總統馬英九完成游泳項目後，緊接著進行單車項目。（羅亦晽攝）

「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」今在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭進入第2天半程和半程接力賽，各地中外好手齊聚一堂。（羅亦晽攝）

「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」今在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭進入第2天半程和半程接力賽，這是今年全國第1場正式鐵人賽，也是唯一的國手選拔賽，各地中外好手齊聚一堂，其中，今年已71歲的前總統馬英九也參加，泳渡鯉魚潭上岸後，面對媒體詢問累不累，他驕傲地說「這樣就叫累啊」，可見他寶刀未老，身體依舊硬朗。

前總統馬英九今上午參加「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」，上午7時許，在選手報到時，已吸引不少鐵人爭先拍照合影留念，出場時更受到民眾熱烈歡迎。致詞時他提到，自己從2003年參加鐵人三項，歷經10幾年，深深感受到運動對身體的好處，而此次到鯉魚潭來參加比賽，沿途美景可謂一大享受。

馬英九也特別提醒參賽鐵人們，努力完成比賽時，仍須注意安全與秩序，他也風趣地說，不論是在游泳、跑步、騎車的過程中要求快，「不管怎麼快，不能比我快，凡是比我快的，一律以超速移送法辦，可是也不能比我慢，比我慢的，一律以妨害交通移送法辦」，期許大家像他一樣，盡力完賽。

馬英九雖然今年已71歲，準備第一項游泳項目時，仍蓄勢待發，用盡全力以自由式加速前進，最後再以蛙式游向終點，近40分鐘完成半程750公尺的路線，上岸時，不少民眾在旁替他加油打氣，喊著，「總統好棒、好厲害」，面對媒體詢問「總統累不累啊」，他一點也不喘，且很有自信地回答「這樣就叫累啊」，接著趕緊換裝，進行第二項的單車賽事。

花蓮縣政府表示，鐵人三項是國際新興運動種類，也是奧運、亞運正式競賽，各國無不全力推展，而鐵人三項第一場正式比賽就是1992年在鯉魚潭誕生的統一盃，今年全國錦標賽重回鯉魚潭，格外具有時代意義。

此次競賽成績優異的菁英組選手，有機會代表國家參加明年各項國際比賽，分齡組各組前3名，則有機會角逐明年在大陸舉行的海峽杯鐵人三項賽。此外，攸關明年體育甄試升學的資格，也將由這次比賽的成績決定。