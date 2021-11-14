知名Youtuber影評「超粒方」（本名：邱奕淳）先前因講解漫威電影「邁向無限之戰系列」與「終局之戰」走紅，過去他曾上節目揭開廬山真面目，自嘲是台灣Youtuber界的三大悲劇之一。近日他上傳新影片，透露自己終於跨出那一步「修修臉」，新臉蛋曝光，雖然他自覺好像沒有差多少，但網友多半讚他變帥，且顏值升級的很自然。

超粒方原本就讀交通大學外文系，但大四時決定休學，2015年開設個人Youtube頻道，2017年後和網紅部長、飽妮和XXY合開電影娛樂頻道「加點吉拿棒」，但兩年前頻道解散，而該頻道點閱量最高的就是跟上《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》上映風潮，特別製作逐步回顧漫威系列電影的「邁向無限之戰系列」與「終局之戰」影評。

超粒方公開整形後長相，搖身變成型男。（圖／翻攝自超粒方 Youtube）

昨超粒方上傳新一支影片，但跟電影無關，而是驚人地透露：「我去整形了」，影片開頭他便表示，自己從小到大的確因為長相吃了不少苦，雖然知道有些人說的話是無意的，但還是有點因此缺乏自信，導致他剛開始做Youtuber時不打算露臉，某次開始在臉書上傳近照後，果然看到有網友留言：「怎麼長這樣」、「跟想像中差好多」，讓他多年前就有整形的念頭。

不要害怕改變你自己: 我去整形了! | 超粒方

超粒方強調，這回願意接受整形不是因為他人，而是自己的意願，「如果這個社群媒體的時代長得好看就先加很多分，那為什麼不做」，坦言若無法打破這種外貌取向的價值觀，「打不贏就只好加入」，結果新長相公開，拿下眼鏡又做起雅痞打扮的超粒方果然帥度直線上升，但他坦言本來以為外貌會有大轉變，跟想像中改變的程度差很多，甚至覺得好像差不了多少，但久了好像也覺得自己真的有越來越好看，增加不少自信心，見此，網友回應：「粒方有變帥！讚的！之後要更有自信」、「不管原來長什麼樣子，整形這件事情只能說你很有勇氣，動刀還是稍有怕怕」、「看不出整形卻感覺變好看了，這才是最高段的效果」。