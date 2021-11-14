新北市全災型智慧化指揮監控平臺（EDP）透過地理資訊系統(GIS)、人工智慧(AI)及資料視覺化等資訊技術，提供即時監控及整合性決策輔助功能模組，繼109年榮獲國內有政府機關奧斯卡之稱的政府服務獎，更於昨(13)日榮獲有全球資通訊奧林匹克之稱的世界資訊科技暨服務業聯盟(World Information Technology & Services Alliance, WITSA)2021智慧城市組首獎，頒獎典禮於孟加拉舉辦（此次典禮受疫情影響全程採取線上直播方式進行）。

侯友宜於獲獎時表示在疫情最嚴竣的時候，EDP的熱區風險分析，讓全國受災最嚴重的新北市得以超前部署，更特別感謝疫情時廣大市民的配合。(新北消防局提供)

WITSA為聯合國轄下之非政府組織之一，也是全球最大的資訊科技服務產業組織，會員來自全球五大洲超過80個國家的資訊與通訊同業團體。其舉辦的WCIT大會，堪稱資訊通訊業的奧林匹克盛會 (臺灣曾在2000年及2017年主辦過2次，當時前總統陳水扁及總統蔡英文皆親臨致詞)。

侯友宜市長在疫情期間特別指示消防局運用EDP增加疫情分析模組，透過資訊科學與空間分析技術，分析疫情高潛勢地區，以全面防阻可能的感染源。而EDP更能有效解決災害難管理、災情難彙整及災時難決策的災害應變三大難題，透過數位整合、單一監控平臺、動態資料視覺化及跨載具空間設計策略，介接整合超過900萬筆防救災監控數據(含CCTV即時影像)與90項防救災資料集，具有災前預警分析、災情分級視覺化、災情預測（如36小時前淹水預測功能、坡地災害及停電預判）等功能，提供災害應變指揮官更精確、更即時決策資訊，提升災害搶救效能。

新北市消防局長黃德清表示，經由此次獲獎讓全世界看見台灣的全災型智能防災平台，更期許能應用在世界其他城市，有效改善災害困境，減少人民傷亡損失。(新北市消防局提供)

侯友宜於獲獎時表示在疫情最嚴竣的時候，EDP的熱區風險分析，讓全國受災最嚴重的新北市得以超前部署，更特別感謝疫情時廣大市民的配合。

消防局長黃德清則說明EDP在疫情期間提供確診足跡熱區、疫調資訊管理，及疫情風險象限分析，讓新北市得以發布重大資訊，使市民得以遵行防疫措施，降低群聚感染機率。對於天然災害，EDP提供視覺化案件管理、即時災情預警，與災害AI預測，讓指揮官能快速進行超前部署，大幅提昇災害應變效率。經由此次獲獎讓全世界看見台灣的全災型智能防災平台，更期許能應用在世界其他城市，有效改善災害困境，減少人民傷亡損失。