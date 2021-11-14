Brandon Ingram throws it down 😤 pic.twitter.com/nMmIXmnDkr — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 14, 2021

眼見自己因為右臀撞傷缺席7場例行賽，鵜鶘全都吞敗，英格拉姆很清楚自己傷癒復出之後該做什麼！英格拉姆14日貢獻19分、4助攻與3籃板，亞歷山大沃克也有21分進帳，鵜鶘終場112比101氣走灰熊，總算拿下本季第2勝(12敗)，也中止9連敗。

受到英格拉姆傷癒歸隊激勵，鵜鶘一開賽就打得很強勢，轉眼取得雙位數領先，打完上半場，更以62比44大幅領先灰熊，儘管下半場灰熊全力反撲，莫蘭特與迪倫布魯克斯接連投進外線，所幸鵜鶘及時穩住陣腳，最後仍以11分差距取勝。

鵜鶘全隊5人得分上雙，除了英格拉姆與亞歷山大沃克，赫伯特瓊斯替補也拿17分、6籃板，葛拉漢與瓦蘭丘納斯各有15分，不過鵜鶘本季戰績如此低迷的主因，仍是「爆鞋哥」錫安威廉森到現在還沒上過場，他因右腳手術還在養傷。

灰熊以才剛傷癒復出且回到先發陣容的迪倫布魯克斯23分最高，莫蘭特拿下22分、10助攻與9籃板的準大三元數據，亞當斯15分、9籃板，貝恩14分，凱爾安德生13分。灰熊目前苦吞3連敗，6勝7敗戰績跟拓荒者暫時並列西區第8位置。