漢翔公司12日舉行「新式高教機飛行種子教官空勤訓練結訓典禮」，共計有6位空軍飛官成功結訓，未來不僅擔任飛行種子教官，更將成為培訓戰鬥機飛行員的核心推手，擔綱起訓練傳承之重要職責。

結訓典禮由漢翔公司董事長胡開宏親自頒發結業證書，總計有空軍官校、第1聯隊、第3聯隊及第7聯隊等6位飛官順利結訓，未來可望成為首批新式高教機飛行種子教官，對於提升空軍飛行人員整體素質，將有極大助益。

胡開宏表示，新式高教機的研製成功，除飛機本身功能及性能精良外，也需搭配完備教育訓練課程，讓優秀的飛行人員操作順暢，以降低日後發生風險，而換裝訓練則建立在此基礎上，故以從嚴從難的精神訓練種子教官，後續這些種子教官回歸部隊後，將肩負起經驗傳承的重責大任。胡開宏鼓勵結訓飛行官，學習沒有終點也無斷點，未來若遇任何問題，歡迎回來與漢翔試飛官切磋討論，在共同求進步的同時，讓航空人才的戰力再提升。

漢翔公司指出，新式高教機的空勤訓練作業分成2階段實施，第1階段以學科為主、為期約2個月，包含學習全機各系統、結構簡介等基本通識課程，以及飛行手冊研讀、緊急操作程序與相關測驗等飛行專業課程。這次所有參訓飛行官皆已高分通過，也顯示他們認真投入的精神與努力態度，更充分展現空軍健兒具有邁向第2階段—實際飛行訓練作業的實力。