彰化南瑤宮老四媽會聯誼大會13日晚上熱鬧登場，此次輪到台中大肚大角「值角」籌辦，在清水區宴請其他老四媽會大角會員。台中副市長令狐榮達表示，媽祖信仰是台灣重要的民間信仰，同時刻劃著文化及歷史，宗教是支持社會祥和的主要力量，期勉持續發揮宗教關懷濟世精神帶給社會正向力量。

令狐榮達說，彰化南瑤宮擁有規模最大的媽祖會組織，目前有老大、新大、老二、興二、聖三、新三、老四、聖四、老五、老六共10個媽會。老四媽會成立於1883年，迄今已有130多年歷史；按地方習俗，媽祖會角頭輪值過爐時須宴請其他角頭會員稱為「值角」；每一角頭好幾年才輪值一次常盛大設宴，成為地區重要的集體祭祀活動。

民政局指出，老四媽會分布於12大角，成員遍布彰化及台中各地，各大角為強化組織，會依交通方便性及地域性將會員編成小角，各小角人數不少於26名，超出50名者得增編一小角；每小角由小角會員共推一人為「代表」，並藉由各神明會之間的互動往來，將媽祖的慈悲精神發揚光大，達到承先啟後的歷史傳承意義。

令狐榮達會中同時邀請大家到台中消費抽大獎。他指出，2021台中購物節人氣買氣節節攀升，截至昨日消費登錄金額已突破122多億元，若達150億元，市府將再加碼50萬元獎金，若達200億元，將再增加一個百萬元大獎，歡迎各地民眾來台中消費、使用振興券，參加購物節活動，繁榮台中經濟。