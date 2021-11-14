藍天使廂型車在國道上執法。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道公路警察局13日在臉書貼文指出，藍天使又被捕獲。國道警察說，這是「藍天使」在高速公路上執法，其實，不只藍天使、紅斑馬（國道巡邏車），還有同屬偵防車的黑騎士跟銀河戰士，這些車輛神出鬼沒，抓飆速、不保持安全距離與不繫安全帶等違規行為。

國道警察古坑分隊14日表示，勤務的編排都有經過核准，在天橋上也沒有任何偽裝，有些違規適合從高點拍攝，例如佔用內線的慢速車，以及未保持安全距離及未繫安全帶等，以維護高速公路行車安全與秩序。

國道警察指出，這些車輛都是輔助警察在國道上執法，目前，黑色的轎車（偵防車）已經報廢了，但仍有其他車輛在路上執行。請民眾在路上確實遵守交通規則，以免荷包失血。

網友對此熱烈討論，有人表示「過名間交流道上的高架，常常有藍色麵包車在抓車間距離」；陳姓網友指出，「這樣很好，不遵守交通規則的駕駛要樂捐做功德了」林姓網友表示，「請加強打龜，龜車是塞車源頭」。