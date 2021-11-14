國民黨副秘書長羅智強昨到台中夜宿宣講後，今早舉行升旗儀式，許多台中支持者在寒冷的天氣中，都出席這場活動。看到支持者的熱情，羅智強直言，自己真的超級感動。

羅智強今（14日）在臉書發文表示，清晨六點，好多台中朋友趕來升旗，看著大家的熱情，自己真的超級感動，夜宿街頭15個晚上，深深感受到人民的力量。羅智強並呼籲大眾，對於四大公投要「四個都同意，台灣更美麗，我們繼續加油」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「加油加油，辛苦你們了，國民黨加油加油」、「滿滿感動，感謝羅議員，1218大家加油」、「我都快哭了」、「有莫名的感動，人民要團結台灣才會好」。

羅智強的全台宣講活動，昨（13日）由前文傳會副主委鄭照新陪同「夜宿台中市」，晚上8點國民黨台中市黨部開講，立委江啟臣、楊瓊瓔及黨籍市議員黃馨慧、楊正中、羅廷瑋、黃健豪、劉士州及冉齡軒等多人到場力挺開講，現場有200多位支持者到場相挺。