承認高端國家6國變為4國 陳時中強調開放混打「非雙標」

衛福部長陳時中繼日前流出未戴口罩，飲酒唱歌的影片後，臉書上又瘋傳陳在陽明山餐敘的影片，地點在戶外花園，現場採自助餐方式，人數逾10人，還有那卡西伴奏，全場無人戴口罩，影片中陳時中大展歌喉，今天上午陳時中出席屏東義大醫院動土儀式，會後接受訪問，針對陽明山影片一事，陳時中僅簡單回應「家庭私人聚會」，媒體追問影片時間，他則未回答。

至於高端混打雙標問題，陳回應，「是不得已情況下的辦法」，至於接受高端的國家少了2個，他說，持續努力得到更多國際認可。

陳時中近來深陷「餐敘影片」風波，屏東縣長潘孟安在動土典禮致詞時為陳打氣，喊話「陳部長，沒關係，來這邊唱歌沒關係，我們這邊到處都是長頭髮的也沒關係」。

潘孟安一席話全場哄堂大笑，陳時中也是笑笑不語，直到他上台致詞時，他才說出自己與潘的好交情，他指出，當時潘孟安剛當屏東縣長時，有意拉他當屏東衛生局長，他很感謝他的知遇之恩，但當時考量有了年紀又要離鄉背井而婉拒。

針對學者批判中央流行疫情指揮中心放行高端混打搞雙標，陳時中說，沒有所謂雙標，是替有需要的人，經專家討論，有了變通的辦法，並非所有打高端的人都要這麼做，是在不得已的情況下，有這樣的必要性提供一個辦法。

至於可以接受高端的國家從6個變成4個，陳時中說，以色列、阿根廷在一開始有准許，但公布出的規定並沒有高端，未來持續努力得到更多的國際認證，相信在WHO的贊助之下，結果應該可以盡快出來。